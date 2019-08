Tiago Arancan vai cantar na festa para Irmã Dulce

O tenor Tiaago Arancan vai cantar na festa de canonização de Irmã Dulce (foto/divulgação)



O grande show na festa de canonização de Irmã Dulce, dia 20 de outubro, na Arena Fonte Nova, ganhou uma grande atração. O tenor Thiago Arancan vai cantar o Hino do Senhor do Bonfim (o mais popular entre os baianos) no final da missa e também o Hino de Irmã Dulce acompanhado por um coral de 180 vozes. Ele foi um dos artistas convidados pra cantar a música de Nizan em homenagem à Santa Dulce dos Pobres. Considerado o maior tenor do Brasil, Thiago se apresentou em 40 dos principais teatros do mundo. Destaque para o Alla Scala (Milão), Ópera de Roma (Itália), Ópera Nacional de Washington (EUA), Ópera Estadual de Viena (Áustria), Deutsche Opera de Berlim (Alemanha), Bolshoi (Moscou). No momento está na montagem de O Fantasma da Ópera, em Sao Paulo.

Hiago grava seu novo CD

O cantor mirim Hiago, que era conhecido como Danadinho no tempo em que integrava o La Furia, alça voo solo. Para reunir seus mais novos hits, que já estão no repertório das bandas de pagode de Salvador, ele gravou neste sábado, seu mais novo CD de carreira: Ao Vivo no GPS Music Bar. Com uma vertente de público bastante eclética, o evento trará a mais nova febre do rap nacional, o grupo Jovem Dex - a noite ainda contará com show de abertura do Acess e apresentação do DJ NAVI. Aos 16 anos, Hiago atende a uma faixa de público adolescente que gosta da suingueira baiana, falando de amores e paqueras. Muito comum nos jovens de sua idade hoje em dia.

Edson Gomes confirma presença na República do Reggae (foto/divulgação)

Mistura Brasil e Jamaica

O baiano gosta muito de reggae. Por isso, a 16ª edição da República do Reggae vai reunir nomes do cenário musical daqui e de fora. Entre eles, The Congos e The Gladiators, Max Romeo, Clinton Fearon (ex baixista e vocalista da banda The Gladiators) e Israel Vibration, um dos precursores do movimento jamaicano também. Além deles, teremos Sine Calmon, Adão Negro, Edson Gomes e Ponto de Equilíbrio. O evento acontece no dia 30 novembro no Wet’n Wild (Av. Paralela). O ritmo que nasceu na Jamaica e ganhou o mundo, encontrando no Brasil uma legião de admiradores desde que Gilberto Gil gravou No Woman no Cry. E Jimmy Cliff veio morar em Salvador e tem uma filha baiana.

TUM-TUM-TUM*

1 A soteropolitana Sylvia Patricia, a gaúcha Laura Finocchiaro e mineira Nila Branco realizam o show Conexão Mulheres do Brasil hoje, às 21h, no Teatro Liberdade (SP) dentro da programação cultural da terceira Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT, celebra o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica.

2 O cantor, compositor e músico Ramon Cruz apresentará seu novo projeto musical RAMÔNTICO, na Sala do Coro do TCA, no dia 24 de setembro, às 20h. O projeto, cujo nome é um trocadilho com as palavras “Ramon” e “romântico”, traz um repertório de canções que embalaram gerações na faixa dos 20 aos 50 anos.

O cantor Alexandre Peixe (foto/divulgação)

3 No dia 7 de setembro acontece a segunda edição do projeto Axezin Sunset. O evento é com o cantor e compositor Alexandre Peixe que, em três horas de show, traz grandes sucessos do Axé Music. Será na Chácara Baluarte, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo e os ingressos já estão à venda por R$ 70 reais.