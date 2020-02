Time de aspirantes do Vitória treina com presença de novo reforço

Chegou reforço para o time sub-23 do Vitória. O zagueiro Pedro Moraes, de 20 anos, foi contratado no início da semana e já participou dos trabalhos com a equipe comandada por Agnaldo Liz.

Pedro Moraes é paranaense de Maringá e fez a maior parte da sua formação no Guarani. Estreou como profissional pelo Bugre na Série B do ano passado: derrota por 2x0 para o Londrina na última rodada da competição.

O jogador não fez qualquer outra partida como profissional. Passou a maior parte do tempo no time sub-20 do Guarani, disputando o Campeonato Paulista da categoria.

O zagueiro se juntará a outros três atletas como opções para a defesa do sub-23 rubro-negro. Além dele, Agnaldo Liz conta com Nuno, Dedé e Carlos.

Segundo o Vitória, o reforço chega com contrato em definitivo. O atleta ficará no clube até junho de 2021.

A equipe de aspirantes treinou nesta quarta-feira (19) pela manhã. O próximo duelo é justamente o Ba-Vi da primeira fase do Baiano, no dia 1º de março, às 16h, no Barradão.