Time de transição do Bahia ganha opções para o clássico Ba-Vi

Enquanto o time principal do Bahia ainda junta os cacos após a derrota para o Vitória, no último sábado (13), no primeiro clássico Ba-Vi do ano, o time sub-23 do tricolor está em reta final de preparação para encarar o mesmo Vitória.

Nesta quarta-feira (17), tricolores e rubro-negros voltam a se enfrentar, dessa vez pelo Campeonato Baiano. A partida está marcada para às 18h, no estádio de Pituaçu. Como está disputando o estadual com o time alternativo, o Esquadrão será representado agora pelo time de transição.

Na manhã desta segunda-feira (15), o técnico Cláudio Prates comandou o treino na Cidade Tricolor. O treinador ganhou novas opções para montar a equipe que inicia a partida.

Recuperados de lesões, o volante Raniele e o atacante Ronaldo treinaram normalmente. Já o goleiro Matheus Teixeira, que ficou no banco do time principal no jogo do Barradão, também participou da atividade e deve retomar a condição de titular.

Por outro lado, o lateral esquerdo Mayk ainda não tem presença garantida. Tratando de um incômodo muscular na coxa, ele fez trabalho na academia. Caso o jogador não tenha condições de jogo, Felipinho segue como titular.

O Bahia não vive situação confortável no Baianão. Com duas derrotas em quatro jogos, o tricolor é apenas o sétimo colocado, com quatro pontos. Por isso precisa vencer o Leão para não colocar a classificação em risco.

Nesta terça-feira (16), os jogadores voltam aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo e finalizam a preparação para o duelo contra o Vitória.