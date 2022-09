Time definido! Bahia tem duas mudanças para pegar o Criciúma; veja a escalação 

O Bahia está definido para enfrentar o Criciúma, na noite desta quinta-feira (8), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O técnico Enderson Moreira promoveu duas mudança no time titular. André entrou no lugar de Marcinho e o colombiano Copete ganhou a vaga de Daniel.

Na lateral esquerda, o volante Rezende foi mantido improvisado mesmo com o retorno de Luiz Henrique, que cumpriu suspensão no triunfo sobre o Tombense. O Esquadrão inicia a partida com:

Mateus Claus, André, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Jacaré, Davó e Copete.

Machucados, o goleiro Danilo Fernandes, o lateral Matheus Bahia e o zagueiro Luiz Otávio estão fora da partida. Outro que não foi relacionado foi o atacante Caio Vidal. Ele está recuperado e treinou com os companheiros durante a semana, mas não foi relacionado.

No banco, o Bahia tem as seguintes opções: Dênis Júnior, Marcinho, Luiz Henrique, Didi, Emerson Santos, Daniel, Marco Antônio, Rai, Igor Torres, Rodallega e Ytalo.