Time feminino do Bahia bate o Olímpia por 2x0 no Baiano

O time feminino do Bahia derrotou o Olímpia por 2x0, neste domingo (13), no Fazendão. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

O primeiro gol saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Gadú sofreu pênalti, Milena Bispo bateu e abriu o placar para o Esquadrão. Depois, aos 39, Miúda serviu Gadú e ela deu números finais ao jogo.

Com seis pontos, o tricolor lidera o Grupo 3 do estadual e volta a campo no dia 26, contra o próprio Olímpia, só que no estádio Municipal Edvaldo Costa Santos, em Itinga.