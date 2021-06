Time feminino do Vitória bate Tiradentes em virada épica no Barradão

O time feminino do Vitória conseguiu um resultado espetacular neste sábado (5), no Barradão. As Leoas perdiam por 3x0 para o Tiradentes-PI até os 25 minutos do 2º tempo, gols de Ana Maria e Juliana (dois).

Só que as rubro-negras conseguiram marcar quatro gols em 20 minutos. Maria descontou aos 25. Tatá, aos 29, e Bárbara, aos 35, empataram. E coube a Maria marcar, já aos 47 da etapa final, para garantir a vitória.

Com o resultado, o Vitória chega a quatro pontos em quatro jogos no Grupo B da Série A-2 do Brasileirão Feminino. Está em quarto lugar na chave, liderada pelo Fortaleza, que tem 10 pontos em quatro jogos.

As Leoas ainda quebraram um jejum muito incômodo. O Vitória não vencia desde 22 de julho de 2019, quando bateu o baiano São Francisco por 4x0 pela elite do Campeonato Brasileiro. Portanto, há quase dois anos.

Ainda em 2019, o presidente Paulo Carneiro desmontou o time feminino profissional depois que assumiu e o clube não disputou o Campeonato Baiano. Na Série A de 2020, com uma equipe sub-18, perdeu todas as 15 partidas.

Na última rodada do grupo, as meninas enfrentam o Cefama-MA na sexta-feira (18), às 16h30, em São Luís. Para se classificarem à próxima fase, elas precisam vencer e torcerem por uma combinação de resultados.