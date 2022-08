Time japonês acerta contratação de zagueiro do Vitória e atacante do Bahia

Um time japonês vai lançar um 'pacote Ba-Vi', com dois jovens jogadores que saíram das categorias de base de Bahia e Vitória. Um zagueiro rubro-negro e um atacante tricolor.

O Yokohama FC já tinha garantido o empréstimo do zagueiro Mateus Moraes, em contrato de um ano e meio, e falta o pagamento ser confirmado - o que deve acontecer até a próxima semana - para a negociação ser oficializada. Mateus viaja ao outro lado do mundo com passe fixado.

Mateus Moraes foi um dos destaques do Vitória na reta final da Série B do ano passado, mas estava sem espaço no clube nesta temporada. A última partida que fez foi pela 8ª rodada da Série C, no dia 28 de maio. No mês passado, disputou dois jogos pelo Brasileirão de Aspirantes.

O nome tricolor no negócio é o atacante Marcelo Ryan, de 20 anos, que fez 15 jogos pelo time principal neste ano e marcou dois gols. Um deles garantiu a disputa por pênaltis contra o Azuriz na Copa do Brasil. O outro foi contra o Bahia de Feira, na primeira rodada do Campeonato Baiano.

Marcelo Ryan será vendido ao time japonês. Ainda não há informação sobre os valores do negócio. Ele estava no Bahia desde 2018, quando chegou do Confiança e foi integrado ao time sub-20. Pelo profissional tricolor, disputou 26 partidas, com sete gols marcados. Pelo time sergipano, estreou como profissional mesmo aos 16 anos.

O Bahia negociou 51% dos direitos econômicos do atacante. Em nota, o clube afirmou que a não divulgação dos valores é uma exigência do time asiático. "Repetindo o que fizemos nas saídas de outros atletas como Gregore e Thiago, quando também houve exigência de confidencialidade, nosso Conselho Fiscal terá acesso a todos os detalhes", informou o presidente Guilherme Bellintani.