Tipos de vinho que combinam com o São João

Para combinar com os pratos doces do São João, a dica é o Porto Tawny (divulgação)

O São João é só dia 24 de junho, mas pelo menos para mim, a data se tornou um estado de espírito que me contagia ao longo de todo o mês. É comida típica todo dia, um licorzinho arretado, Luiz Gonzaga e Dominguinhos truando na playlist e a vontade de ficar de chamego com meu xodó. Oxe, até o linguajar muda entre 1º de junho e a ressaca de São Pedro!

Nos últimos anos, adicionei mais um componente à minha lista junina: vinho! E com as temperaturas mais baixas do início do inverno, o convite a abrir um ou vários rótulos se torna irrecusável. Aí vem o drama: quais tipos de vinhos escolher para abraçar a variedade de sabores e texturas da culinária nordestina?

Vamos ser sinceros: é difícil comer só um prato específico durante a noite. Ou você vai dizer não à pamonha salgada ou doce, cuscuz; paçoca de carne de sol, escondidinho, mungunzá, xerém com ensopado de carne e até sarapatel? É o caso de pegar um vinho mais versátil ou que esteja em harmonia com o momento e até a temperatura do dia.

E pense comigo: um São João mais intimista na Chapada ou Sudoeste da Bahia, com suas temperaturas mais amenas, sempre pedirá um rótulo mais encorpado que uma festa junina à beira mar. Com isso em mente, seguem algumas diretrizes para você acertar em cheio.

Comidas típicas do Nordeste, como vísceras, também combinam com vinho (divulgação)

● Se a sua festa junina tem muita carne vermelha e vísceras (cozido, bode assado ou cozido, baião de dois bem recheado, arroz maria isabel, arrumadinho, carne de sol, paçoca, buchada, sarapatel), escolha um tinto de corpo médio para alto, mas com taninos macios e boa acidez.

○ Riccitelli Malbec The Party 2019 — R$ 202 no Winebrands

○ Leyda Reserva Syrah 2018 — R$ 110,90 na Grand Cru

○ Rio Sol Gran Reserva Alicante Bouschet 2017 — R$ 59,90 no Consulado do Vale

○ Herdade de São Miguel Tinto — R$ 149,90 na Vinking

● Caso sua cidade esteja quente neste período, permita-se escolher um espumante brut — ele vai combinar com absolutamente tudo na mesa. No Maranhão, por exemplo, a torta de camarão e o arroz de cuxá harmonizam perfeitamente com os borbulhantes. Os tacacás, as maniçobas e os vatapás do Pará também.

○ Espumante Terranova Brut — R$ 47,99 no Pão de Açúcar

○ Espumante Vinícola Hermann Lírica Brut — R$97,50 na Decanter

● Se o seu foco é nos doces juninos, que sempre levam bastante leite e especiarias, que tal um Porto Tawny? Esta bebida dá muito certo com nossas amadas sobremesas, pois tem sabores complexos, toques de frutas secas, amêndoas e notas especiadas. Ele vai funcionar quase como um licor!

○ Vinho do Porto Taylors Tawny Garrafa — R$ 137,77 no Almacén Pepe

○ Fonseca Porto Tawny Port — R$148,75 na Decanter