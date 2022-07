Tiroteio assusta moradores do Caminho das Árvores

Uma troca de tiros na noite desta quarta-feira (13) assustou os moradores da Rua do Timbó, no Caminho das Árvores, em Salvador. Segundo testemunhas que estavam no local, dois homens armados tentaram assaltar clientes do restaurante Figueira da Villa. Ao CORREIO, o restaurante negou o assalto.

Foto: Acervo Pessoal

O crime aconteceu por volta das 20h. De acordo com moradores da região, cerca de 10 tiros foram disparados. Houve correria e gritos. Clientes do restaurante chegaram a reclamar da insegurança após o ocorrido. "A sensação de insegurança e impunidade é muito grande", disse uma pessoa.

O policiamento foi reforçado para fazer rondas e localizar os suspeitos. Homens da segurança privada do bairro e sete viaturas da Polícia Militar estiveram no local para atender a ocorrência. Após a chegada das viaturas, a apresentação de música ao vivo no restaurante foi retomada.

Ainda segundo testemunhas, um dos suspeitos foi preso por um segurança da rua. "Ele estava correndo e um segurança da rua apontou a arma e ele parou", disse. Conforme o relato, após a prisão, algumas pessoas agrediram o suspeito.

Até esta publicação, a Polícia Militar não informou as circunstâncias do crime, nem confirmou se o outro suspeito foi detido. Também não há informações se a dupla de assaltantes conseguiu levar pertences das pessoas que estavam na rua.