Tiroteio assusta visitantes do Parque São Bartolomeu, em Pirajá

Um tiroteio surpreendeu quem estava, nesta segunda-feira (26), no Parque São Bartolomeu, em Pirajá. Os disparos foram ouvidos por volta das 16h e, segundo um dos gestores do parque, Gilson Mendes, a polícia foi acionada e viaturas da 14ª Companhia Independente da PM (CIPM/Lobato) e da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) foram ao local.

Apesar do susto, de acordo com agentes que foram ao local, o tiroteio aconteceu em uma localidade chamada de Campo do Irecê (Foto: Vanessa Luisa/Leitor CORREIO)

Ainda segundo Gilson, os policiais informaram que o tiroteio não aconteceu dentro do Parque São Bartolomeu, mas em uma localidade chamada Campo do Irecê, por uma disputa entre facções. No entanto, de acordo com a informação dos agentes no local, como o Campo do Irecê está em uma região muito alta, os barulhos dos tiros foram ouvidos do Parque São Bartolomeu.

Equipes da 14ª CIPM e da COPPA foram acionadas e estiveram no local (Foto: Vanessa Luisa/Leitor CORREIO)

O gestor revelou, também, que os agentes escoltaram todos até a saída do parque por uma questão de segurança. Nenhuma pessoa que estava no local se feriu.



O CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar (PM-BA), mas não obteve retorno até o momento.