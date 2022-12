Tiroteio deixa dois mortos e quatro feridos em Paris

Um tiroteio nas ruas de Paris, na França, deixaram duas pessoas mortas e pelo menos quatro feridas. Duas vítimas estão em estado grave.

Segundo informações do jornal O Globo, um homem de 69 anos foi preso após os disparos. Ainda não se sabe a motivação do crime. O crime ocorreu perto do Centro Cultural Curdo Ahmet-Kaya, na Rua d’Enghien.

A polícia de Paris recomendou que as pessoas evitem a região onde ocorreu o tiroteio. A prefeita da cidade agradeceu a agilidade da polícia.

"Obrigado à polícia por sua intervenção decisiva esta manhã durante o terrível ataque no 10°. Pensamentos para as vítimas e suas famílias. Estamos do lado deles. Atendimento psicológico será aberto no prédio da prefeitura do 10°", escreveu a prefeita de Paris Anne Hidalgo.