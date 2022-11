Tiroteio e perseguição policial assustam moradores do Costa Azul e Stiep

Uma perseguição policial assustou os moradores da região entre os bairros Costa Azul e Stiep na noite dessa segunda-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou quando homens em um carro prata estavam assaltando pedestres.

Policiais militares da Operação Apolo patrulhavam a região quando foram acionados via Cicom para verificar a denúncia de assaltos na região. Próximo ao Centro de Convenções, a equipe identificou o veículo e iniciou a perseguição.

O carro fugiu em alta velocidade pela Rua Prof. Manoel Ribeiro, onde os ocupantes o abandonaram e se esconderam no interior de área de mata. Os policiais pediram reforço de outras equipes da Operação Apolo e da 39ª CIPM, os policiais militares fizeram o cerco e intensificaram as buscas no local, mas os indivíduos não foram presos.

Segundo a PM, o carro tinha restrição de roubo na Avenida Paralela, na quinta-feira (3) passada. O carro tinha placa divergente da original, caracterizando veículo clonado. Dentro do veículo, os policiais acharam uma arma de brinquedo.

O veículo e réplica de arma de fogo foram apresentados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).