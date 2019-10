Tiroteio em bar no Engenho Velho de Brotas feriu pelo menos oito pessoas

A tentativa de assalto ao bar Point da Asinha, no Engenho Velho de Brotas, que deixou um policial militar baleado, feriu também outras três pessoas durante a troca de tiros. Além disso, outras quatro pessoas sofreram lesões na tentativa de fugir do estabelecimento. Todas as vítimas seriam clientes.

Foram feridos a tiros Sandra Maria de Almeida Tosta, 47 anos, atingida no tórax; Ruy Silva Silveira, 61, baleado no abdômen; e Renivaldo Alves dos Santos, 38, atingido no abdômen e mão esquerda. Todos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não há informações em relação ao estado de saúde. Já o PM, baleado duas vezes na perna, recebeu alta e passa bem.

De acordo com a Polícia Civil, todos os feridos por balas ou lesões estavam no bar, que fica Rua Laurindo Régis, número 120, quando quatro homens armados chegaram e anunciaram o assalto. Para tentar evitar o assalto, o policial reagiu e houve troca de tiros. No tiroteio, as quatro pessoas, incluindo o PM, foram atingidas.

Como houve pânico e correria, algumas pessoas sofreram várias lesões. Foi o caso de Ana Paula dos Santos Costa, 39; Cristiane dos Santos, 36; Dennis Maltez Forast Rêgo, 64 e Vânia Ferreira Nascimento, 52, que se feriram na tentativa de sobreviver ao tiroteio.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 19h35 de sexta-feira (18), policiais militares da 26ª Companhia Independente da PM (CIPM/Brotas) foram acionados com informações de disparos de arma de fogo com vítimas na localidade do Solar Bela Vista, no bairro do Engenho Velho de Brotas.

"Segundo informações preliminares colhidas pela guarnição no local, um grupo de criminosos armados, num carro de modelo Gol, vermelho, entrou no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto. Um policial militar reagiu, mas terminou atingido na perna direita. Dois homens e uma mulher também ficaram feridos. Todas as vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). O PM foi atendido, medicado e liberado. Não dispomos de informações ou detalhes sobre o estado de saúde das outras vítimas. A Polícia Civil investigará o fato".

A Polpicia Civil confirma que investigará o caso.