Tiroteio na Feira do Rolo termina com guarda municipal baleado

Um guarda civil municipal foi baleado durante um tiroteio que decorreu na manhã deste domingo (14) na "Feira do Rolo", que acontece na região da Baixa do Fiscal, em Salvador. O agente recebeu dois tiros, mão e tornozelo, e foi encaminhado ao Hospital Roberto Santos, onde passou por cirurgia. Ele não corre risco de vida.

Segundo nota da Guarda Civil Municipal de Salvador, o tiroteio ocorreu durante uma fiscalização da Prefeitura no local para alertar sobre os perigos da covid-19. Durante a ação, um homem que supostamente pratica assaltos no local viu a viatura e começou a abrir fogo contra os policiais.

Ainda segundo o órgão, os agentes não fizeram nenhum tipo de abordagem ao suspeito antes do mesmo começar os disparos. Ele teria se sentido ameaçado ao ver as autoridades no local, motivando a ação violenta.

Os agentes revidaram e o suspeito também foi atingido por disparos. Entretanto, mesmo ferido, o homem conseguiu fugir e segue foragido.