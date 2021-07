'Tirou um peso enorme', desabafa goleiro Ronaldo

O Vitória conseguiu encerrar uma sequência de sete jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o rubro-negro derrotou a Ponte Preta por 1x0, no Barradão e deixou a zona de rebaixamento. Após o apito final, o goleiro Ronaldo comemorou o resultado.

"Tirou um peso enorme. A gente se cobra bastante. A torcida cobra bastante. A gente estava precisando muito dessa confiança", desabafou o defensor rubro-negro, que aproveitou para homenagear dona Evanir. "Quero desejar feliz aniversário para a minha mãe, que está fazendo 50 anos hoje", mandou o recado.

Antes do jogo, houve protesto de torcedores em frente à Concentração Vidigal Guimarães, na Toca do Leão. O triunfo diante da Ponte Preta fez o Vitória deixar a zona de rebaixamento. O rubro-negro subiu três posições na tabela de classificação e agora é o 15º colocado, com 12 pontos, um a mais que o Cruzeiro, que abre o Z-4, em 17º lugar.

O Vitória volta a entrar em campo no sábado (24), às 21h, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.