Tirullipa pede desculpas após ser expulso da Farofa por assédio

Depois de ter sido expulso da Farofa da Gkay por assédio, nesta terça-feira (6), Tirullipa usou suas redes sociais para se posicionar sobre o ocorrido. O humorista comandava uma dinâmica entre as influenciadoras convidadas, dentro de uma caixa d'água, quando começou a puxar a parte de cima dos biquínis das mulheres.

Em vídeo, Tirullipa pede desculpas pelo comportamento.

"Quero pedir desculpas a todas as meninas, para a Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, uma alegria para a Farofa, mas eu me excedi. O clima da Farofa é de que tudo pode, mas na realidade não pode. Eu vacilei, errei e estou aqui para pedir perdão", disse.

As imagens foram gravadas dentro de um carro logo depois da saída do espaço onde acontece o evento. A esposa dele, Stefânia Lemos, aparece sentada no banco carona.

"Me perdoem. Trabalhar com comédia é muito complicado, mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas e também não queria isso para minhas filhas. Estou aqui pedindo perdão", completou.

Convidadas reclamaram

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação. Uma das influenciadora que participaram da brincadeira, Nicole Louise, reclamou da atitude. Ela jogava com Tati Quebra Barraco quando teve o sutiã do biquíni solto pelo humorista.

"Estou muito indignada, muito mal com o que aconteceu. Eu me senti invadida! Isso é assédio. Ele não fez assédio só comigo, é uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa... mas eu estou indignada. Porque era fã desse cara", disse Nicole Louise nos stories.

Gkay, que é próxima de Tirulipa, expulsou o humorista por ter considerado a atitude dele um assédio.

"Toda a equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiará qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outras pessoas no local", afirmou a organização do evento, em nota, ao anunciar a expulsão do humorista.

'Banheira do Gugu'

Em uma simulação da "banheira do Gugu", influenciadores digitais como Tati Quebra Barraco, Lucas Guedez, Gabily e Nicole Louise, procuravam sabonetes em uma banheira.

Durante a brincadeira, Tirulipa puxou o laço do biquíni nas costas dela. Para evitar expor uma nudez, Nicole se agarrou a uma companheira.

A brincadeira da "banheira do Gugu" na Farofa da Gkay valia uma premiação de R$ 15 mil, vencida por Gabily.

Farofa da Gkay

O evento, promovido pela influenciadora digital Gessica Kayane,faz sucesso desde 2017. A edição de 2022 acontece entre os dias 5, 6 e 7 dezembro na cidade de Fortaleza, no Ceará.

A Farofa é conhecida pela participação de famosos e subcelebridades. Este ano, contará com exibição ao vivo do Grupo Globo.

A transmissão acontece ao vivo no Multishow, canal pago do Grupo Globo, durante os shows nortunos.

O evento da influenciadora digital conta com grandes nomes da música, como Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Luísa Souza e Wesley Safadão, entre outros.