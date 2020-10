Titular da Secult, Pablo Barrozo ganha maior premiação do turismo nacional

Foto: Divulgação

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pablo Barrozo, entrou para a lista dos 100 Mais Poderosos do Turismo – o maior reconhecimento do Turismo nacional oferecido pela Revista Panrotas, especializada do setor, e que destacou quem fez a diferença durante a pandemia do novo coronavírus.

A publicação foi lançada nesta quarta-feira (30) e apenas dois gestores municipais estão na lista dos premiados: Pablo Barrozo e Gilmar Piolla, secretário de Turismo de Foz do Iguaçu.

“Esse prêmio é reflexo do trabalho, união e resiliência de toda equipe da Secult que nesse período pandêmico se dedicou, ainda mais. Inclusive, já tivemos resultados positivos para o turismo. Prova disso é que Salvador é o primeiro destino turístico escolhido por turistas que pretendem viajar após o isolamento social”, ressaltou o secretário.

CRT e outros destaques

Com apenas cinco meses à frente da pasta, Barrozo vem se destacando pela sua atuação durante a pandemia, desenvolvendo um plano de ação para curto, médio e longo prazo. Inclusive, algumas destas ações, a exemplo do Centro de Recuperação do Turismo (CRT), que virou um case de sucesso, vem sendo apresentado como experiência exitosa para outras localidades.

Também mereceu destaque a criação do Selo Verificado para certificar os estabelecimentos turísticos que cumprirem os protocolos estabelecidos pela Prefeitura em combate à pandemia; e a adesão ao selo Safe Travels, reconhecido mundialmente, criado pelo WTTC, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Salvador foi a primeira cidade do país a receber este selo.

O secretário ainda destacou a criação da Agência de Fomento para negócios do turismo; a capacitação de sete mil profissionais do turismo, entre trabalhadores informais e funcionários de empresas e formação de instrutores em locais de trabalho; e o site de marketplace para impulsionar as agências de turismo.

Campanhas

As ações e campanhas da Prefeitura de Salvador, executadas pela Secult, viraram referência de boas práticas na manutenção da imagem do destino no período mais crítico da pandemia e na retomada das atividades turísticas na cidade.

“Nossas campanhas contribuíram para que Salvador ficasse no imaginário das pessoas. Começamos pela ‘Visite Depois’, mostrando que a cidade estava se recolhendo. Em julho, lançamos ‘Uma saudade chamada Salvador’ que viralizou mundialmente. Nossa recente campanha, ‘Vem, meu amor’, mostra que Salvador está preparada para receber turistas de uma forma segura, cumprindo os protocolos sanitários exigidos pela Organização Mundial de Saúde”, disse.

A premiação

A décima edição da lista dos 100 Mais Poderosos do Turismo Panrotas foi dividida, este ano, em segmentos: União e Articulação, demonstrando a importância das entidades; Política, mostrando que a intervenção pública em crises agudas é fundamental; Conteúdo e Mobilização, com informações embasadas e norte para o Turismo e os viajantes; Tecnologia; Prontos para a Retomada, com os líderes de empresas; e A Força dos Agentes de Viagens com exemplos de agentes de viagens, operadores e consolidadores.

Clique aqui para ver a lista completa dos premiados.