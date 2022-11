Titular na campanha de acesso à Série B, Léo Gomes renova com o Vitória

Léo Gomes vai defender o Vitória em 2023. Titular na campanha de acesso à Série B do Brasileiro, o volante acertou a renovação com o Leão. O novo vínculo tem início em 1º de dezembro e vai até o final de novembro do próximo ano.

"Estou me sentido muito feliz pela renovação e feliz pela minha família também. Foi uma decisão muito fácil para mim por tudo que já passei pelo Vitória e pelo meu filho, Bernardo, que está para nascer. Espero que seja um ano de muitas vitórias. Com certeza não vai faltar dedicação da minha parte e espero ajudar o Vitória com grandes conquistas", festejou Léo Gomes.

Aos 25 anos, Léo Gomes vai ser pai pela primeira vez. Além de toda a história e identificação com o Vitória, pesou na decisão do volante revelado na Toca do Leão o desejo de que Bernardo nasça em Salvador, cidade natal da esposa Melissa, para que possam contar com o apoio da família.

"Minha esposa está feliz. Nosso filho que está para nascer com certeza tem um peso. Ela vai estar próxima da família dela, para ter um apoio. Estamos feliz por tudo", vibrou o jogador.

Léo Gomes assinou um pré-contrato com o Vitória na última sexta-feira (28). Antes, ele acertou a rescisão com o Athletico-PR, clube que o emprestou ao Leão nesta temporada e com o qual tinha vínculo até o final de dezembro deste ano.

"A rescisão com o Athlético-PR já estava sendo negociada, porque faltavam dois meses e meio. Para eu não precisar ir para lá, resolvemos rescindir em comum acordo. Se não rescindisse, eu precisaria ir para lá e cumprir o resto do contrato", explicou. A rescisão deve ser publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nos próximos dias.

Apesar do contrato com o Vitória só entrar em vigor em 1º de dezembro, Léo Gomes garante que estará na Toca do Leão em 28 de novembro, quando o clube inicia a pré-temporada. "Eu quero me apresentar logo no início, quero pegar o processo completo da pré-temporada", avisa. Este ano, ele disputou 22 jogos com a camisa vermelha e preta, todos como titular.

A estreia do Vitória em 2023 é no dia 5 de janeiro, contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional, o Vitória vai disputar também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.

Léo Gomes é o quarto jogador do elenco desta temporada a renovar contrato com o Vitória para o próximo ano. As permanências do goleiro Dalton e dos atacantes Rafinha e Santiago Tréllez já tinham sido confirmadas anteriormente.

Dos cinco jogadores selecionados pelo Vitória para negociar renovação, apenas um não seguirá na Toca. As tratativas com o zagueiro Alan Santos não avançaram e as negociações foram encerradas pelo clube.