Título de capitalização é alternativa de investimento?

Recebo sempre várias mensagens de 'investimento' do banco, a partir de R$ 20. Capitalização é mesmo um investimento? É uma boa alternativa? Mariana Pereira



Olá, Mariana. As instituições financeiras estão ampliando a cada dia as formas de chegar até o cliente com ofertas e orientações sobre finanças. O intuito - como ocorre em outros segmentos - é conquistar mais clientes. Porém, diferente de roupas ou de sapatos comprar um produto financeiro sem conhecer pode proporcionar um prejuízo grande, afinal, é o seu dinheiro que está em jogo. Está crescendo muito o número de fintechs no mercado, que se somam aos diversos bancos e corretoras digitais que já estão atuando há um tempo e, inevitavelmente, surge uma avalanche de informações e produtos que, muitas vezes, confundem mais o consumidor. A capitalização, por exemplo - apesar de ser apresentada como um investimento - eu, respeitosamente, discordo. Investimento é algo que lhe traz algum ganho objetivo, seja com o pagamento de juros ou por especulação, como ocorre na renda variável. Os títulos de capitalização têm uma característica diferente: a partir de um pagamento mensal, você contrata o direito de participar de sorteios mensais que dão prêmios em dinheiro. Se ganhar, é ótimo. Se não, pode resgatar o valor pago a partir de uma determinada data com alguma perda devido à inflação. A grande vantagem da capitalização é o pagamento compulsório que lhe dá a sensação de estar guardando dinheiro todo mês e, é verdade. Contudo, você poderia ter a mesma coisa em produtos que, de fato, trouxessem rentabilidade, como Fundos de Previdência, Títulos Públicos e outros, por exemplo. Avalie com cuidados as condições da capitalização e contrate apenas se tiver convicta do que está fazendo.





Tenho dívidas de um consignado e de um CDC. Vale a pena renegociar essa dívida com parcelas acima de 24 meses para tentar ficar sem meu nome negativado? Anônimo



Olá, anônimo. Sempre é válido a reavaliação do planejamento financeiro com o objetivo de melhorar a estrutura de gastos e construir uma rotina mais confortável do ponto de vista financeiro, e nesse tema, as dívidas acabam atrapalhando um pouco. Portanto, é importante sim, buscar caminhos para melhorar seu fluxo financeiro e manter o equilíbrio das contas. Essa renegociação é fundamental, não só para manter seu cadastro fora de restrição, mas também, para proporcionar um melhor conforto financeiro, considerando que com parcelas menores as contas tendem a se equilibrar. Claro, que nessa negociação, ampliando o prazo irá pagar mais juros, esse é o lado ruim. Porém, pense que é uma medida necessária e terá ganhos que justificam essa ação. O que deixo como orientação é que tente ao longo dos dias, conhecer melhor seus gastos e, se possível, buscar formas alternativas de renda para poder acumular um volume de recurso que permita pagar essa dívida antecipadamente. Além de economizar com os juros, você pode ter aí uma folga no orçamento que será determinante para a construção de um cenário financeiro muito mais confortável.





