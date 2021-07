'Tivemos uma conversa bem séria', revela zagueiro Marcelo Alves

O Vitória está pronto para enfrentar o Avaí na 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sábado (31), às 16h30, no Barradão. O elenco rubro-negro finalizou a preparação para o jogo na manhã desta sexta-feira (30), quando o técnico Ramon Menezes comandou uma atividade tática, além de trabalhar bola parada ofensiva com cobranças de escanteios e faltas laterais.

Em fase final de recuperação de lesão, o lateral direito Raul Prata, o zagueiro Wallace, o volante Fernando Neto e o atacante Vico participaram de um treinamento transitório à parte. Eles estão fora do jogo contra o Avaí, bem como o zagueiro Thalisson Kelven, o volante Guilherme Rend e os atacantes Wesley e Dinei, que estão entregues ao departamento médico.

Com 12 pontos, o Vitória é o 15º colocado na tabela de classificação. O rubro-negro tem a mesma pontuação de Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. Os últimos três amargam a zona de rebaixamento. Adversário da vez, o Avaí vive situação oposta e integra o G4. Com 25 pontos, está na 3ª colocação.

"Tivemos uma conversa bem séria esses dias com o professor Ramon, onde nos cobramos, e tivemos bastante trabalho nesses dias. A gente espera chegar e fazer um bom jogo", afirmou o zagueiro Marcelo Alves.

Atual capitão do Vitória, o defensor não consegue identificar o que faz com que o time viva situação tão delicada na divisão de acesso, mas projeta uma reação já nesta rodada.

"É difícil explicar porque a gente que está no dia a dia se cobra muito, é bem cobrado pela direção, por comissão. A gente tem se dedicado bastante. Aqui não tem ninguém deixando de trabalhar como deve trabalhar. É difícil explicar, mas acho que nesse momento a gente tem que botar na cabeça que tem que dar a volta por cima o mais rápido possível", disse Marcelo Alves.