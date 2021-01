'Toda matéria de combate à covid-19 será prioridade nesta Casa', diz Geraldo Júnior

À frente da Câmara Municipal de Salvador por mais dois anos, o vereador Geraldo Júnior (MDB), garantiu que todos os projetos relacionados à pandemia da covid-19 terão prioridade para serem votados pelo Legislativo. O combate ao coronavírus foi um dos destaques da entrevista coletiva que o vereador concedeu logo após ter sido reeleito para a presidência da Casa, neste sábado (2).

Candidato de uma chapa única, ele está à frente do legislativo municipal desde 2018. Desta vez, foi eleito com aclamação e apenas uma abstenção - do coletivo Pretas por Salvador (PSOL). Além do presidente, os vereadores também elegeram a composição de toda a Mesa Diretora da Casa.

“Você vê uma renovação de quase 40% nesta Casa, 17 novos vereadores e continuo acreditando no processo de transformação, de democratização da relação com a sociedade civil”, afirmou, aos jornalistas.

Confira a entrevista na íntegra

Ser reeleito para a presidência com aclamação aumenta a responsabilidade?

Com certeza. Aclamado por esta Casa, a câmara municipal mais antiga das capitais, é uma responsabilidade muito grande. Você vê uma renovação de quase 40% nesta Casa, 17 novos vereadores e continuo acreditando no processo de transformação, de democratização da relação com a sociedade civil e é isso que deixa a gente muito feliz. Agora, a responsabilidade aumenta, porque, de toda sorte, nós temos a bancada do governo, a bancada de oposição, o bloco partidário independente. E continua esse processo de cuidar da vida das pessoas.

Quais são os projetos prioritários para esse biênio?

Vamos dar continuidade aos projetos de lei dos vereadores, vamos recepcionar as mensagens do Executivo. Sugerir, emendar, assim como fizemos. O ano legislativo, com exceções ordinárias, se inicia no próximo dia 3 de fevereiro, logo após a mensagem do prefeito aqui nesta Casa, no dia 2. E assim será durante todo o período de janeiro um processo de formação dessas comissões para que, em fevereiro, a gente tenha essas comissões temáticas e temporárias para dar curso à tramitação dos projetos na casa.

A gente sabe da sua boa relação com o prefeito Bruno Reis, assim como era com o prefeito ACM Neto. Apesar disso, a Câmara vai manter a independência?

Falei ontem no meu pronunciamento, meu discurso, e reafirmei hoje, na recondução à presidência da Câmara, que a nossa relação de amizade nada interfere na relação institucional da casa. Tanto eu quanto o prefeito Bruno Reis e, à época, o prefeito ACM Neto, nós entendemos que os poderes são harmônicos, mas eles são independentes. E eu preciso manter esse entendimento e será o entendimento mantido nesta Casa.

Tem previsão de novos concursos? Quais são as projeções para o orçamento deste ano?

Acabei de convocar os últimos concursados. Convocamos 67 concursados desse último concurso. Preciso sentar com o diretor administrativo desta Casa e o diretor financeiro para a gente ver a programação orçamentária para o próximo exercício.

Desde o começo da pandemia, a Câmara foi importante aprovando projetos do Executivo no combate à covid-19. Vai continuar nessa linha na luta contra a pandemia?

Toda matéria que seja de combate à covid-19, de apoio a esse processo de vencer a pandemia, terá prioridade para esta Casa e para esta mesa diretora. Eu sinalizei isso ontem e reafirmo aqui hoje à toda imprensa.