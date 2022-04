'Toda oportunidade dada é um novo começo', projeta Carlos

Ele passou um longo período sem disputar um jogo profissional, sentiu o gostinho nos acréscimos da classificação à terceira fase da Copa do Brasil e agora está cotado para ser titular do Vitória na estreia da Série C do Brasileiro, sábado (9), às 17h, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém. Zagueiro revelado na Toca do Leão, Carlos vive a expectativa de iniciar uma nova escrita com as cores vermelha e preta.

"Acho que toda oportunidade que é dada é um novo começo. A gente tem que agarrar essas chances. Tenho uma vida aqui no Vitória, cheguei aqui com dez anos. Se eu não me engano, sou o jogador do elenco com mais tempo de casa. Aprendi a amar esse clube. Sou muito grato ao Vitória por tudo", afirmou o jogador de 21 anos.

Carlos se profissionalizou em 2020, quando fez cinco jogos com a camisa do Vitória, quatro pelo Baiano e um pela Copa do Brasil. Em outubro daquele ano, ele foi emprestado ao Palmeiras e defendeu a equipe sub-20 do clube paulista. "Serviu de experiência, né? Tudo que nos agrega na carreira profissional é bom. Aprendi coisas lá que vou levar para o resto da vida", pontuou o defensor.

De volta à Toca do Leão na temporada passada, Carlos jogou o Brasileiro de Aspirantes com o rubro-negro e desde janeiro voltou a integrar o grupo principal. Ele não entrava em campo desde agosto, até que Geninho o tirou do banco nos acréscimos do triunfo por 2x0 contra o Glória-RS, no dia 23 de março, quando o Vitória assegurou a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

O jogo contra a equipe gaúcha foi o primeiro do técnico Geninho à frente do Vitória após assumir o posto de Dado Cavalcanti, demitido em meados de março em consequência da eliminação no Campeonato Baiano. Na ocasião, o novo treinador implementou o esquema com três zagueiros, formação tática com a qual o time ainda não tinha sido testado nesta temporada. Ewerton Páscoa reforçou a zaga que vinha sendo montada com Alisson Cassiano e Mateus Moraes.

O trio não poderá ser novamente mandado a campo por Geninho, já que Alisson Cassiano se transferiu para o Vila Nova no final de março. Caso queira manter o esquema tático, o técnico precisará escalar Carlos ao lado de Mateus Moraes e Ewerton Páscoa. Ele é o substituto imediato à disposição no momento, já que Marco Antonio, também da base, vem sendo testado nos treinamentos como volante.

É o momento para Carlos mostrar serviço e conquistar a confiança de Geninho, já que o setor está sendo reforçado pela diretoria rubro-negra. Ex-Náutico, o zagueiro Rafael Ribeiro se apresentou na Toca do Leão nesta segunda-feira (4) e realizou exames. O colombiano Héctor Urrego, de 29 anos, do Jaguares de Córdoba, da Colômbia, deve ser o próximo defensor a chegar.

"Acredito que as oportunidades são dadas para quem trabalha e eu venho trabalhando forte desde a pré-temporada justamente para quando ela chegar, eu estar preparado. (...) Eu creio que, independentemente da concorrência, o trabalho continua o mesmo. O foco é o mesmo. Tirar o Vitória da Série C. O Vitória não merece estar lá", afirmou Carlos.

No jogo-treino contra o FIVE FC, realizado no último sábado (2), no Barradão, o técnico Geninho escalou o time com três zagueiros com Carlos no lugar de Alisson Cassiano. A experiência foi inédita para o prata da casa. "É a primeira vez que jogo com esse esquema. Eu me sinto mais confortável pela direita, mas a opção é do treinador. Onde ele entender que é melhor para mim, eu tenho que estar pronto para jogar", disse. "Estou feliz e motivado com o trabalho do professor Geninho. Espero corresponder dentro de campo", completou Carlos.