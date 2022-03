Todas as composições de Caetano Veloso serão lançadas no livro Letras

Caetano Veloso vai comemorar 80 anos (Foto: Divulgação)

Como parte da série de comemorações dos 80 anos de Caetano Veloso (ele nasceu em 7 de agosto de 1942), será lançado ainda este ano o livro Letras, reunindo todas as composições já realizadas pelo cantor e compositor baiano. Estarão lá clássicos como Sampa, Terra, O Quereres, É proibido Proibir e Tropicália. A organização de toda a obra do artista santo-amarense está sendo feita pelo poeta e ensaísta Eucanaã Ferraz e será editado pela Companhia das Letras. Em paralelo, Caetano está ensaiando o show Todo Coco, baseado no seu mais novo disco, para retomar a turnê que fará pelo Brasil, interrompida temporariamente por causa da nova variante da covid-19.





Daniela Mercury vai cruzar o Atlântico (Foto: Célia Santos)

Daniela Mercury fará shows em Portugal

Responsável por levar grandes nomes da axé music para turnês na Europa, o empresário português Carlos Filipe Veloso, bastante conhecido entre artistas e produtores baianos, está de volta. No mês de julho ele realizará dois shows em Portugal com a cantora Daniela Mercury. O primeiro será dia 7 de julho, no Cassino Estoril, e o segundo no dia 10 de julho, no Coliseu Lisboa. Daniela, assim como Ivete Sangalo, possui muito prestígio entre os portugueses. Ambas, inclusive, já participaram de uma edição do Rock in Rio Lisboa que eu tive a oportunidade de fazer a cobertura para o jornal Correio da Bahia, hoje apenas CORREIO.

Capa do livro (Foto: Divulgação)

Valorização da identidade negra

As escritoras Cássia Valle e Luciana Palmeira lançam mais um livro pela editora Malê. Aziza, A Preciosa Contadora de Sonhos mantém a parceria na produção de livros infantojuvenis com temáticas de valorização da identidade negra e em diálogo com a ancestralidade. O lançamento é aberto ao público e acontece dia 26 de março, às 16h, na livraria Escariz do Shopping Barra. Mas, antes, haverá um pré-lançamento no dia 21 de março, voltado para as crianças do Lar Irmã Benedita Camurugi.

As ilustrações são de Edson de Souza, o prefácio é escrito por Carla Akotirene e a quarta capa é assinada por Tia Má. O livro acompanha ainda uma trilha sonora original composta pelo músico Cell Dantas.

A volta do Culinária Musical

A primeira edição de 2022 do Culinária Musical, projeto do Afrochefe e produtor cultural Jorge Washington, que comemora cinco anos an cozinha, será no dia 6 de março (domingo), a partir das 12h, na Casa do Benin (Pelourinho). Na parte musical, um duo dos cantores Denise Correia e Dão; tem show ainda da cantora olindense Suh Amorim.

TUM-TUM-TUM*

1 A Ressaca do Bloquinho de Jau acontece amanhã, a partir das 18h na área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, e reúne o bloco afro Ilê Aiyê, as cantoras Thathi e Sarajane, além do cantor e compositor Tatau. Os ingressos promocionais custam R$ 60 e estão à venda no Sympla. Assina o evento a Iris Produções - leia-se Irá Carvalho.

2 Neste sábado, acontece Ressaca da Pipa, a partir das 16h, no Pipa Beach Club. A festa terá o comando da banda Parangolé, liderada por Tony Salles, que está ansioso para “sacudir a galera” com seu pagodão. A ressaca contará ainda com show do atual fenômeno da internet e um dos artistas de maior destaque e ascensão do estado, Thiago Aquino.

3 A banda Samba 40 Graus aproveita para comandar ressacas da folia neste fim de semana. O primeiro show será no sábado, no Casa Bar, no Rio Vermelho. No domingo, o show é no Espetto Baiano Prime, na Vila Jardim dos Namorados, na orla da Pituba, às 16h. Além do Samba 40 Graus, tem ainda o cantor Rubinho com o projeto Som Di Bar.