'Todos estão cientes da responsabilidade desse jogo', garante João Burse

Contratado em meados de junho, após a demissão de Fabiano Soares, o quarto treinador a passar pela Toca do Leão na temporada acabou com o risco do rebaixamento e está a um jogo de comemorar o acesso à Série B. Sob o comando de João Burse, o Vitória depende apenas das próprias para festejar no sábado (24), quando visita o Paysandu, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida é válida pela última rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro.

"Desde que chegamos, o jogo a jogo sempre foi o nosso pensamento. Estamos agora indo para o último jogo, o último degrau. Fizemos uma semana de muito trabalho, ainda temos amanhã para trabalhar, mas o grupo está totalmente focado, se dedicou muito, estamos concentrados, sabemos da responsabilidade que é esse jogo, sabemos da responsabilidade que estamos carregando como atletas, como comissão, tudo que a gente representa para que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo e ter o acesso", afirmou João Burse, após o último treinamento antes da viagem para Belém.

João Burse chegou com a missão de evitar a queda para a Série D, mas em uma arrancada sob seu comando, o time garantiu vaga na segunda fase e agora precisa apenas vencer o Paysandu para comemorar o retorno à Série B, algo improvável há alguns meses.

O técnico assumiu o time na 12ª rodada da fase classificatória. Na ocasião, o Vitória estava na 16ª posição e tinha os mesmos 11 pontos do Floresta, que abria a zona de rebaixamento, em 17º lugar. João Burse prefere dividir o mérito com todo o grupo.

"O João é só mais um dentro do processo. Com a dedicação de todos, comissão, staff, diretoria, atletas, estamos construindo juntos todo esse trabalho. Estamos agora no último degrau para que a gente possa ir muito focado e concentrado para conseguir o acesso", frisou.

Lanterna do Grupo C, com três pontos, o Paysandu já está eliminado e entrará em campo apenas para cumprir tabela. Com oito pontos, o Vitória é o segundo colocado e só precisa de um triunfo simples. Com o acesso assegurado, o ABC lidera o grupo, com 11 pontos, e vai enfrentar o Figueirense, terceiro colocado, com seis, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A equipe catarinense é a única que pode estragar os planos do Leão.

Para a partida contra o Paysandu, João Burse não poderá contar com dois jogadores, o lateral esquerdo Sánchez e o zagueiro Alan Santos. Ambos estão suspensos. Durante a coletiva, o técnico não quis adiantar quem serão os substitutos.

"Trabalhamos durante a semana, temos mais amanhã para trabalhar. Estamos fazendo todas as situações que a gente acha interessante e todos os atletas que forem escolhidos vão dar o máximo e dar a resposta que a gente precisa", despistou o treinador.

A tendência é que Ewerton Páscoa assuma a vaga na zaga e que o lateral direito Iury seja improvisado na esquerda, já que o substituto imediato da posição, Guilherme Lazaroni, ainda se recupera de lesão na coxa. Daniel Bolt também é opção.