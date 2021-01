Todos os idosos do abrigo Dom Pedro II são vacinados contra a covid-19

Todos os 51 idosos do abrigo municipal Dom Pedro II já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. A última senhora a ser vacinada no local foi Ana Maria de Jesus, mais conhecida como Dona Aninha, que garante ter 66 anos, embora os funcionários admitam que todo ano ela diz essa resposta quando alguém a pergunta, pois não lembra com exatidão a sua idade. A aplicação do imunizante aconteceu às 10h30.

"Doeu, tô aqui com o braço doendo, mas eu gostei mesmo foi por isso. Não chorei não", disse a senhora, que não recebe mais visitas de familiares. De todos os idosos, dona Aninha foi a que mais teve medo de tomar a vacina, por isso foi a última.

"Ela estava com medo e resistência. Já dizia que tinha tomado. Mas a gente foi e conversou, explicou que ela precisava tomar", conta a psicóloga Ana Flávia, uma das responsáveis por convencer a idosa a receber o imunizante.

"Desde o começo da pandemia a gente tem ensinado para eles sobre os cuidados com a covid-19 e eles entendem. Todos aqui têm consciência do que é a pandemia, até por causa dos decretos que foram estabelecidos. Esse momento da vacina é muito importante para nós", explicou Ana Flávia.

A vacinação em Salvador começou por volta das 7h, nesta terça-feira (19), na sede das Obras Sociais Irmã Dulce, na Cidade Baixa. No total, 21 mil pessoas serão imunizadas nessa primeira etapa. A prioridade é para idosos que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e outros abrigos, e profissionais de saúde. Uma nova remessa da vacina coronavac é aguardada para as próximas semanas.

