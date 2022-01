Tokai Gourmet apresenta novos chefs e incrementa menu com pratos inéditos

O Tokai Gourmet está com três novos chefs de cozinha e 20 pratos ainda inéditos em seu cardápio. O time é formado pelo consultor paulista Cezar Toyoda, que trabalhou ao lado de Jun Sakamoto e tem passagens no Naka e Nagayama, ambos em São Paulo; Manoel Coelho, consultor e chef proprietário do Sensi Gastronomia, de São Paulo, e o paulistano e radicado em Salvador, Júlio Cesar, também conhecido como Júlio Freedom, que acumula mais de 25 anos na culinária oriental.

As novidades serão apresentadas em primeira mão nesta segunda-feira (31), para formadores de opinião, no restaurante localizado na Ala Gourmet do Shopping Barra. Alô Alô Bahia estará presente.

