Tombou: Karol Conká perdeu 300 mil seguidores no Instagram após treta com Lucas

Participante mais rejeitada pelo público, Karol Conká vai sentir os impactos de suas atitudes com Lucas Penteado quando sair do BBB21. Além de alguns produtores já cogitarem cancelar shows marcados dela, Conká já perdeu mais de 300 mil seguidores no Instagram nos últimos três dias.

Atualmente ela está na casa dos 1,5 milhão, sendo que no dia 29 de fevereiro ela somava 1,88 milhão. O grande fator responsável pela queda é, claro, a perseguição que ela lidera contra Lucas Penteado.

Apesar disso, o saldo de seguidores dela no BBB segue favorável em 250 mil, visto que ela tinha 1,2 milhão antes de entrar na casa. Mas se seguir neste ritmo, não vai demorar muito para este número tombar ainda mais, pois só nesta segunda-feira (1), 217 mil pessoas apertaram o "unfollow" no perfil dela, segundo a plataforma especializada Social Blade.

Já em outra rede social, o Twitter, o nome da vilã constantemente aparece entre os assuntos mais comentados com o público, claro, pedindo sua saída num eventual paredão ou até mesmo uma expulsão pelo que vem sendo considerada uma "tortura psicológica".

No Google as pesquisas relacionadas a ela trazem temas como expulsão, tortura psicológica e xenofobia - relembrando o momento em que ela se disse mais educada que a paraibana Juliette por ter nascido em Curitiba.