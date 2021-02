Toque de recolher: ônibus farão últimas viagens às 22h a partir de sexta

Os ônibus de Salvador vão fazer as últimas viagens às 22h a partir de sexta-feira (19), com o início do toque de recolher. Segundo o prefeito Bruno Reis, os coletivos devem concluir suas viagens por volta das 22h30.

"Eles precisam levar os trabalhadores dos bares, restaurantes e shoppings para suas residências, e a partir das 22h estarão fazendo suas últimas viagens", explicou.

Para cumprir o decreto estadual que estabeleceu o toque de recolher em quase todo território da Bahia, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estarão nas ruas de Salvador. Além disso, Reis prevê contratar mais fiscais para ampliar a atuação em estabelecimentos comerciais.

"Vamos contratar mais pessoas para garantir o cumprimento das medidas. Isso, na prática, significa fechar bares e restaurantes às 22h, e conforme estabecido decreto, interditar e cassar alvarás dos que estejam abertos", detalhou o prefeito.

Reis disse ainda que o toque de recolher é uma medida mais branda para evitar uma restrição maior nas próximas semanas e apelou, mais uma vez, para que as pessoas evitem aglomerações. "Peço que todos respeitem e evitem aglomerações. Estamos vendo festas em alguns lugares nos finais de semana, pessoas se aglomerando em bares e restaurantes", disse.