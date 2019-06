Torcedor do Bahia que matou rival do Vitória é condenado a 22 anos de prisão

A Justiça condenou a 22 anos de prisão, nesta quinta-feira (13), Jonas de Souza Santos por ter assassinado o puxador da torcida organizada 'Os Imbatíveis', do Vitória, Lucas do Santos Lima, o "Chapolin", em 2014.

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Jonas foi condenado por homicídio duplamente qualificado. Na sentença, assinada pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira, o crime é descrito como covarde.

Chapolim foi morto dentro de loja de suplementos

Foto: Reprodução

"O réu, agiu com altíssima intensidade de dolo, não dando a vítima, sequer, o direito de implorar por sua vida, lesionada arbitrariamente, de forma covarde, selvagem, hedionda e de surpresa', afirmou.

Chapolin foi morto a tiros, no dia 25 de abril de 2014, na Rua General Labatut, no bairro dos Barris, dentro de uma loja de suplementos nutricionais da qual era sócio com um irmão. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por conta de rivalidade entre torcidas e por uma rixa pessoal que um dos suspeitos teria com a vítima, em 2011.

Jonas foi preso no bairro do Lobato.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Na época do crime, segundo o delegado Guilherme Machado, o crime foi motivado por uma rivalidade entre torcidas. Jonas era puxador de bairro da Torcida 3º Distrito do Bahia e tinha rixa com Chapolin há três anos.

Veja a sentença: