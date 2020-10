Torcedores fazem protesto no embarque do Vitória para São Paulo

Integrantes de uma torcida organizada do Vitória fizeram um protesto, nesta sexta-feira (23), contra o time. A manifestação aconteceu durante o embarque da delegação do Leão para Ribeirão Preto. No domingo (25), às 20h30, a equipe enfrenta o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir xingamentos ao presidente do clube, Paulo Carneiro, além de pessoas chamando o Vitória de "time pipoqueiro".

Torcedores do Vitória durante protesto nessa sexta-feira (23)

(Foto: Reprodução)

Os torcedores estão insatisfeitos com o desempenho do rubro-negro na Série B. O Leão já soma seis jogos sem vencer e, apesar de sonhar com uma vaga no G4, está mais perto do Z4. Na 13ª posição com 20 pontos, o Vitória está a sete pontos da Ponte Preta, último colocado da da zona de classificação, e só tem dois a mais que o Figueirense, que abre a zona de rebaixamento.