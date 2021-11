Torcida da cidadania a favor da professora Giltânia

Torcedores de todos os times, representados nos cidadãos alinhados com os valores da democracia, vão comparecer hoje, às 14h30min, à Arena DERCCA para levar seu apoio à professora de filosofia Giltânia Aquino.

Ela recebeu uma intimação policial para explicar-se sobre conteúdos didáticos, em um ataque direto a toda a cidadania brasileira, por ausência de base legal, em disparate cujo desdobramento ameaça rebaixar o Brasil a republiqueta de tiranos.

Segue-se não estarem apenas Vitória e Bahia prestes a descer de divisão, mas todo o país, pois se deixarmos prosperar tal desatino, nenhum cidadão estará livre de uma perseguição descabida, por motivos estapafúrdios.

Deveria reagir com indignação a comunidade esportiva, considerando a proximidade com a educação, pois as práticas virtuosas desenvolvidas no olimpismo, desde a Antiga Grécia, estariam igualmente presentes na sala de aula.

Poderíamos ser um outro país, se reagíssemos a este descalabro com a mesma indignação com a qual vamos receber nossos times no aeroporto, quando são garfados, como ocorreu com o Bahia, na derrota para o Flamengo.

Já pensou se o abraço à professora de filosofia tivesse a mesma intensidade das recepções a nossos jogadores, ainda no ônibus, antes de entrarem no Barradão ou na Fonte Nova?

Esta é a boa oportunidade de virar este placar, desalienando-se os torcedores-cidadãos da condição de cegos passionais a fim de utilizar um pouco mais aquilo capaz de os diferenciar: o raciocínio.

Pensem bem! Verifiquem melhor! Como sentir-se seguro em um país no qual uma professora de filosofia é intimada a depor numa delegacia por debater questões importantes para a felicidade geral?

Vamos dar um basta a este negacionismo pois, a proliferar o desatino, nenhum torcedor-cidadão deve sentir-se livre! O precedente é sério e pode abrir caminho para novas ações de perseguição.

Cada baiano, hoje, precisa vestir sua camisa de luta e entrar no campo social, como jogador-político, formando um gigantesco time da democracia, ao tentar escapar de um rebaixamento bem mais grave, pois implica rebaixar nossa condição de cidadãos.

A Arena DERCCA (Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente) fica ali nas Pitangueiras, no Matatu, subindo a Ladeira dos Galés: a concentração será em frente ao estabelecimento.

Permitir a pressão insana sobre a professora de filosofia já foi um ato de ousadia extrema, é o momento do time entrosado da sociedade baiana defender a liberdade acadêmica, honrando os heróis do Dois de Julho!

Acresce ter sido atacada a filosofia, mãe de todo conhecimento, capaz de inspirar na juventude o hábito de livre-pensar, independentemente de falsos mitos, entre outras instâncias externas ao ser pensante.

Todo o roubo sistemático visando rebaixar o Bahia e a gestão autoritária resultante no iminente rebaixamento do Vitória para a terceirona têm relação com este ataque pois representam o veneno na corrente sanguínea do Brasil visando à queda do país.

Você também assinou esta intimação junto com a professora de filosofia para formar, hoje, uma só torcida, rumo à vitória, a fim de evitar o rebaixamento da cidadania a uma última divisão de onde não teria como subir.





Paulo Leandro é jornalista e professor doutor em Cultura e Sociedade.