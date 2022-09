Torcida do ABC esgota ingressos para jogo contra o Vitória

A torcida do ABC esgotou os ingressos para o jogo contra o Vitória, sábado (10), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela quarta rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. O anuncio foi feito pelo clube potiguar. Cerca de 15 mil pessoas vão presenciar o confronto.

Vitória e ABC se enfrentaram duas vezes no campeonato, ambas no Barradão. Na fase classificatória, empate em 2x2. No último domingo (4), novo empate, porém sem gols.

Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado do Grupo C, atrás do líder ABC, dono de sete pontos, e do Figueirense, que soma seis. O Paysandu ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.

O adversário de Natal está invicto e pode garantir o acesso à Série B diante do Vitória. Para isso, precisará vencer no Frasqueirão e torcer para que o Figueirense perca do Paysandu. Eles se enfrentam no domingo (11), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.