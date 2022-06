Torcida do Bahia relata confusão e roubo na entrada da Fonte Nova antes de jogo com Sport

A festa promovida pela torcida do Bahia durante o triunfo por 1x0, no clássico contra o Sport, na noite desta quarta-feira (8), na Fonte Nova, foi contrastada por muita confusão no acesso dos torcedores ao estádio.

Nas redes sociais, tricolores relataram e postaram vídeos da dificuldade para chegar até as catracas da Fonte Nova. Com longas filas, o tempo de espera do lado de fora do estádio foi de até 40 minutos. Nesse meio tempo, houve muito empurra empurra e registros de furtos. Pouco mais de 27 mil pessoas acompanharam a partida.

"Chegamos antes das 21h na "fila". Só pra tentar ser revistado, quase 20 minutos. Fica um portão aberto pra passar centenas de pessoas", relatou o torcedor Igor Lordelo.

"Realmente um absurdo o que vem acontecendo com o acesso à Arena. Cheguei 20h45, 3 a 4 metros para chegar na revista, e entrei 21h25. Pularam alambrado, roubo e todo mundo apreensivo. Passei por cima das grandes com as duas mãos no bolso para não ser roubado. Mulheres e crianças chorando, ridículo", contou o torcedor Heraldo Simas através do Twitter.

Na manhã desta quinta-feira (9), o Bahia usou as redes sociais para lamentar o episódio. O tricolor disse ainda que tem uma reunião agendada com a Fonte Nova para debater o tema.

"Amanhecemos com esse assunto como meta. Vimos vídeos e relatos desde ontem. Lamentamos profundamente a situação. Hoje já haverá reunião na Arena sobre isso", disse o tricolor.

Em nota, o consórcio que administra a Arena Fonte Nova lamentou o ocorrido e disse que os portões do estádio foram abertos com duas horas de antecedência para facilitar a revista policial e acesso. A Arena pediu ainda para que a torcida entre mais cedo no estádio.

A Fonte Nova explicou também que algumas pessoas que invadiram o local foram detidas e ficou constatado que elas estavam sem ingressos.

"A Arena Fonte Nova lamenta os transtornos ocorridos no acesso ao jogo de Bahia x Sport e esclarece que os portões são abertos com 2h de antecedência, justamente, para que o procedimento de revista possa ser feito com tranquilidade, evitando aglomeração e desconforto no acesso", afirmou.

"Para se ter uma ideia, tivemos 11 mil acessos em cerca de meia hora (entre 21h e 21h30). Isso representa 41% dos acessos totais da partida. É por essa razão que sempre orientamos e reforçamos aos torcedores que procurem antecipar, ao máximo, a entrada no estádio durante os jogos", completou.

Também em nota, a Polícia Militar, através do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), disse que houve um princípio de confusão devido ao grande fluxo de pessoas e que os fatos estão sendo apurados.