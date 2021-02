'Torcida tem que valorizar os atletas que estão comprometidos', diz Rossi

Diferente da expectativa criada antes do jogo por conta da posição que as equipes ocupam na tabela de classificação, o Bahia deixou o gramado do Mineirão com o a sensação de que poderia ter conquistado o triunfo sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado (13).

O tricolor criou as melhores chances do jogo, mas não aproveitou as oportunidades e ficou apenas no empate por 1x1 com o Galo. Mesmo assim, o atacante Rossi, autor do gol baiano, tratou de valorizar o ponto conquistado fora de casa. O camisa 11 chegou a dizer que a torcida precisa reconhecer o empenho dos atletas.

“A gente veio com 19 jogadores só, muita gente com lesão, covid. Temos que valorizar muito esse ponto, jogamos dentro do Mineirão, com uma equipe que está brigando por título, temos que valorizar. A torcida do Bahia tem que valorizar os jogadores que estão comprometidos em tirar o clube dessa situação. Valorizar também a estratégia do nosso treinador. A gente poderia ter marcado um ou dois gols no primeiro tempo, no segundo teve bola na trave. Agora é descansar, temos um jogo importante contra um concorrente direto e temos que fazer um bom jogo como foi aqui”, disse o atacante.

“Qualquer ponto, faltando duas rodadas para a gente, é super importante. Vamos com o pensamento de pontuar [contra o Fortaleza] fora e tentar um triunfo diante do Santos, na última rodada”, continuou.

O empate deixou o Bahia com 38 pontos no Brasileirão. O tricolor precisa agora torcer para que o Vasco, 17º com 37, não vença o Internacional, neste domingo (14), para não terminar a rodada dentro do Z4.

O próximo compromisso do Esquadrão será no domingo (20), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela penúltima rodada da Série A.