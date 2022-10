Torcida tricolor prepara mosaico na Fonte Nova: 'O Bahia é o mundo'; veja

A torcida do Bahia promete fazer uma grande festa durante a partida contra o Guarani, nesta sexta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova. Um mosaico com a frase 'O Bahia é mundo' será exibido nas arquibancadas da Fonte Nova.

O material foi produzido pela torcida Bamor. O grupo prepara também uma cortina de fumaça nas cores azul, vermelho e branco na entrada dos jogadores em campo. Já no fim da partida, a previsão é de que um mosaico de led seja realizado.

A partida entre Bahia e Guarani pode valer o retorno do Esquadrão à Série B do Campeonato Brasileiro. Para subir sem depender de outros resultados, o Bahia precisa apenas vencer o Bugre.

O confronto com o Guarani será o último do Bahia na Fonte Nova em 2022. O clube encerra a participação na Série B fora de casa, contra o CRB no domingo (6), em Maceió.