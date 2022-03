Tour de duas rodas: melhores points para andar de bike em Salvador

Programa para a criançada, em família, de casal ou de galera. Um dos mais versáteis e para todos os gostos e idades é a boa e velha pedalada. Bom para a saúde física e mental, a prática ao ar livre tem sido cada vez mais procurada na pandemia.

Opção não falta. Salvador tem 310 quilômetros de ciclovia e ciclofaixas (veja aqui onde estão todas elas), além de espaços públicos e gratuitos que oferecem trilhas ecológicas e parques com área verde para quem busca contato com a natureza, pracinhas cheias de atrações infantis e brinquedos para quem opta por conforto, uma orla enorme para curtir o pôr-do-sol, e até um pistão de concreto para os que curtem o desafio de percorrer longos percursos.

Ouvimos vários ciclistas profissionais e amadores e separamos o que há de melhor na cidade para quem curte andar de bicicleta. Quem tem criança e prefere espaços com circuitos menores e com outras opções divertidas pode curtir um fim de tarde na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. São 700 metros para curtir ao redor da área verde, e o espaço ainda oferece oficina de pintura, pula-pula e venda de bebidas refrescantes e lanches. Outra boa opção é o Parque da Cidade, na avenida ACM. Reformado, o local oferece uma trilha de 1km e outros 4km de pista, além de contar com uma imensa área verde, onde também é possível pedalar.

Benício e Marina curtem pedalar na praça Ana Lúcia Magalhães (Foto: Acervo Pessoal)

"As crianças sempre querem ir pra pracinha, seja pra andar de bicicleta ou brincar ao ar livre. Como para andar de bike eles precisam de espaço, a pracinha é o melhor lugar pra isso. Acostumamos eles desde os primeiros meses a frequentar e já se tornou rotina na semana. Acho muito importante ter espaços como esses, grandes, bem cuidados, com opções diferentes pro entretenimento da criança, para que ela não fique restrita apenas aos meios eletrônicos. Desenvolve e diverte muito mais!" (Mayara Noronha, publicitária e mãe de Benício e Marina)

Para quem prefere algo mais urbano, sem abrir mão de um ambiente verde al redor, uma ótima opção é o Parque dos Ventos, que foi totalmente reformado e reinaugurado em 2020. O espaço conta com uma ciclovia de 3 km e outras atrações, como pista de skate e parque infantil.

As opções de pedal por Salvador são quase infinitas. Quem quer curtir um clima mais romântico a dois, por exemplo, tem como opção a Ribeira. É possível utilizar a ciclovia para chegar até a Igreja do Bonfim e, em seguida, contemplar um visual único tomando um dos sorvetes mais famosos da cidade, na Sorveteria da Ribeira, que fica na Rua da Penha. Dá ainda para aproveitar o passeio e conhecer o Museu do Sorvete por lá.

Outro xodó dos soteropolitanos é a Barra, que tem um dos visuais mais encantadores da terra do dendê. É possível pedalar da Praia do Porto da Barra até o Morro do Cristo, cuja distância é bem curtinha, de 1,7 km, para curtir um pôr do sol, ou seguir viagem pedalando mais 3,7 km, passando pelas praias de Ondina até o Largo de Sant'Ana, no Rio Vermelho, onde o casal pode aproveitar os bares e acarajés famosos de Salvador.

Vai sair sozinho e só quer abstrair um pouco? Também existem boas opções. Uma delas, é pegar a bike e fazer o percurso de aproximadamente 11 km que ligam o Jardim de Alah até o Posto 12, em Itapuã. As recompensas finais são um acarajé quentinho de Cira e um bom banho de mar. Quem faz o sentido oposto pode usufruir de uma boa massagem. Mas atenção: é bom evitar o trecho em horários em que as ciclovias estão desertas, como a partir das 22h. E, se você não curte muvuca, evite os trechos da orla aos finais de semana, pois ficam lotados.

Ronaldo Ribeiro, farmacêutico, curte pedalar na orla (Foto: Acervo pessoal)

"Conciliar atividade física com a natureza da praia do Jardim de Alah até Itapuã revigora toda semana cansativa, de trânsito, aborrecimentos, etc" (Ronaldo Ribeiro, farmacêutico)

Outra opção para quem quer gastar energia, é encarar a maior ciclovia urbana da cidade, que fica na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana. Num só trecho de ciclovia, o ciclista consegue pedalar por 14 km de extensão. O espaço superou a Avenida Paralela, que era a dona do posto, com 12 km, e que também é a queridinha daqueles que não querem saber de muita gente em volta.

Aqueles que fazem questão de um passeio para fugir da rotina podem curtir a pedalada no Parque Metropolitano de Pituaçu. O espaço conta com um trecho de ciclovia cimentada e uma trilha totalmente natural, cercada por vegetação e com chão de barro, mas fica o alerta: o local deve ser evitado para quem não tem muita experiência ou anda em grandes grupos. Por conta das chuvas, a estrada de barro está bastante irregular e com buracos, sendo preferencial a visita para ciclistas mais experientes.

Ainda seguindo a linha mais rústica e de total conexão com a natureza, outra boa opção é a trilha da Gancheira, que fica na Avenida Paralela, ao lado do Parque Tecnólogico da Bahia. Com espaço para estacionar o veículo, assim como em Pituaçu, o ciclista pode desfrutar de cerca de 5km de trilhas com ladeiras. Como requer mais esforço físico e é em ambiente de mata e estrada de barro, o circuito não é recomendado para iniciantes.

Democrática, Salvador também tem espaço para a turma da Cidade Baixa. É possível começar o tour pelo Comércio, com uma parada no Mercado Modelo e na Praça Cairu, que revitalizada em 2020. Quem estiver disposto, ainda pode dar uma passadinha na Praça Marechal Deodoro, a famosa Praça das Mãozinhas, para fazer uns registros enquanto curte uma água de coco.

Thor Noguerol, empresário, participa de competições (Foto: Acervo pessoal)

Pedalo de bicicleta speed, costumo sair com atletas e amigos as 4h30 da manhã, devido ao baixo volume de veículos este horário. Subimos a orla de Ondina até o Farol de Itapuã e voltamos! (Thor Noguerol, empresário)

Achou que o Dique do Tororó ia ficar de fora? Nunca! Afinal, estamos falando de um lugar onde é possível pedalar dentro e fora d'água. São 2,5 km de pista para cruzar sobre duas rodas e, ao fim do percurso, ainda é possível alugar uns dos pedalinhos e brincar na lagoa.

De quebra, o lugar ainda permite, além de um contato bacana com a natureza, belos registros fotográficos e uma conexão com a fé, já que o espaço é cercado por esculturas de orixás. Depois, ainda dá pra conhecer a Fonte Nova, um dos principais estádios de futebol da cidade.

Outro roteiro que não pode ficar de fora é no coração da cidade: o Pelourinho. Colorido e cheio de história, dá para fazer um bom passeio sozinho, de casal, com as crianças ou de galera. O percurso não é dos mais fáceis, por conta da estrutura enladeirada do bairro..

Irlane Matos, analista ADM/Financeiro, participa de um grupo de pedal (Foto: Acervo Pessoal)

"Faço parte de um grupo de ciclismo de Cajazeiras , e pedalamos sempre na ciclovia da orla de Salvador, Itapuã até Jardim de Alah. Adoro fazer esse percurso, mas prefiro pedalar sempre em grupo, por conta da insegurança (Irlane Matos, analista ADM/Financeiro)

Espera! Achou as dicas muito leves? Tudo fichinha? Temos opção para você também. Já pensou em pegar a bike e visitar os três faróis de Salvador? O percurso normalmente começa no Farol da Barra, com passagem pela Colina Sagrada e parada no Farol de Humaitá. Em seguida, a rota é retomada rumo ao Farol de Itapuã e, de quebra, ainda pedala de volta para o Farol da Barra. O trajeto é de aproximadamente 70 km. Quem preferir a versão light pode fazer o bate-volta só entre Barra e Itapuã, de 45km (ida e volta).

Adson Costa, empresário, prefere percursos longos (Foto: Acervo pessoal)

"Gosto de pedalar na Orla fazendo os três faróis. Além da orla passamos pelas cidades alta e baixa, é um bom giro. Pedalar nos traz liberdade, descobrimos cada lugar extraordinário" (Adson Costa, empresário)

Não tenho bike. E agora?

Ninguém precisa ter bicicleta própria pra curtir tudo isso, afinal, Salvador tem 50 estações de aluguel espalhadas pela cidade. As laranjinhas, como são conhecidas, são do projeto Salvador Vai de Bike, implantado na capital baiana em 2013. Ao todo, são 400 equipamentos que podem ser utilizadas por 45 ou 60 minutos a cada uso, com possibilidade de renovação, claro.

'Laranjinhas' estão espalhadas por 50 pontos da cidade (Jefferson Peixoto/Secom)

O MSVB tem o aluguel por diária, que custa R$ 8, além do plano mensal ou anual. O Plano Básico, que custa R$ 15 por mês, permite uma pedalada de 45 minutos nos dias de semana e 90 minutos nos fins de semana, enquanto o completo sai a R$ 20 e permite o uso da bike por 60 minutos de segunda a sexta, e 105 minutos no sábado e domingo. Já quem optar pelo plano anual, que custa R$ 120, pode rodar pela cidade tranquilamente por 45 minutos em dias úteis e 90 minutos quando for curtir o fim de semana. O pagamento é feito através do aplicativo Bike Itaú, por cartão de crédito.



Outro detalhe importante. Ao fim do uso, é só devolver a bicicleta em qualquer estação espalhada pela cidade, sem a obrigação de devolver o equipamento na base onde foi retirado. Ou seja, dá pra pedalar da Pituba até a Barra e deixar a bike por lá, por exemplo. Mas, atenção. Quem extrapolar o tempo de uso terá que pagar uma taxa pelo tempo extrapolado. O valor será debitado no cartão de crédito que é colocado quando o usuário faz o plano.

Além das laranjinhas, Salvador também já conta com empresas que alugam bicicletas. Uma delas é a TurisBike que, além de fornecer os equipamentos para aluguel, oferece passeios com guias turísticos. "Fizemos alguns cursos para guias de turismo credenciados pelo Ministério do Turismo em todos os idiomas, como inglês, alemão, espanhol, francês e italiano, por exemplo. Hoje levamos turistas e soteropolitanos que conhecem pouco a cidade, para conhecê-la sob outro ponto de vista, sem ser enclausurado num carro", explica Moisés Oliveira, diretor da empresa.

A empresa oferece três diferentes rotas: panorâmica, histórica e de praias. "São vários passeios. Nosso guia leva quem for fazer o passeio para os principais pontos turísticos e outros pontos não turísticos, que os carros não chegam. Nesse tipo de passeio as pessoas têm maior contato com a cidade, com as comunidades, as pessoas", explica Moisés.

Para fazer o percurso, não tem restrição de idade, basta saber pedalar sem o uso de rodinhas. Para quem tem crianças que não sabem andar de bike, os equipamentos da empresa oferecem cadeirinha dianteira, que comportam pessoas com até 15 kg, e dianteira, que suportam até 25 kg. "Geralmente o passeio dura 3h, e a distância varia de acordo com o roteiro. É tranquilo para a criança fazer, porque é um passeio contemplativo, a gente para, tira foto. Não fazemos nada correndo", explica Moisés, que acrescenta que também oferece a opção de modal com cadeirinha para cães de pequeno e médio portes.

O circuitos Bike Tour Centro Histórico tem passeios por ruas históricas da cidade, além de visitas a igrejas e casarões seculares, e a points culturais. No percurso são visitados o Farol da Barra, Forte de Santa Maria, Forte de São Diogo, Museu de Arte da Bahia, Campo Grande, Teatro Castro Alves, Praça da Piedade, Praça São Bento, Elevador Lacerda, Cruz Caída, Largo Terreiro de Jesus, Igreja Catedral, Igreja de São Francisco, Largo do Pelourinho e Casa de Jorge Amado. São 12 km de pedalada, com duração de 4 horas.

Além de ter grupos para turistar em Salvador, Turisbike aluga pedalinhos para quem quer uma aventura mais light na Barra; equipamento pode levar crianças e cachorros (Foto: Divulgação)

Já no Bike Tour Panorâmico, o foco é na Cidade Baixa. A pedalada acontece na Ribeira, com paradas no Museu do Sorvete, Igreja da Penha, apreciação da orla, Baixa do Bonfim, comunidade da Pedra Furada, Ponta do Humaitá, Forte de Monte Serrat, Largo de Roma, Memorial Irmã Dulce e Igreja do Senhor do Bonfim. O percurso é de 11 km e o tour dura 4h.

O passeio Bike Tour Praias de Salvador é para quem é fã da combinação entre sol e sal. É a pedalada mais longa, com 23 km de percurso e duração de 4h. O trajeto começa no Farol da Barra e passa pela Praia de Ondina, Praia da Paciência, Praia do Rio Vermelho, de Amaralina, da Pituba e do Jardim de Alah. Todos eles custam R$ 150 por pessoa. É recomendado usar roupas leves, tênis e protetor solar, além de se hidratar bastante. Para quem não está com o fôlego em dia, a empresa oferece bicicletas elétricas.

Além dessas opções, há a possibilidade de alugar triciclos e quadricilos similares a pedalinhos. "O pessoal aluga muito na Barra. Dá para levar dois adultos e duas crianças", explica o dono da TurisBike.

Bike é aliada para a mente e o corpo

Andar de bicicleta é um programa divertido e que ajuda a queimar umas calorias, mas muito mais do que isso, a prática pode funcionar como um remédio. O cardiologista e médico do esporte Eduardo Lisboa explica que a prática, se feita regularmente, traz diversos benefícios para a saúde.

Além do que todo mundo já sabe, que pedalar é uma excelente atividade cardiorrespiratória, ajuda na questão do fôlego e tonifica as pernas, pedalar também tem um papel importante na saúde mental.

"É um excelente exercício aeróbico de baixo impacto osteoarticular, podendo exigir diferentes níveis de intensidade. Os benefícios também se estendem para a saúde mental, auxiliando no controle do estresse, depressão e ansiedade. Além disso, pedalar possibilita um contato maior com a natureza, o que comprovadamente está relacionado com maior sensação de bem-estar", explica.

Eduardo destaca, ainda, outros pontos positivos para quem pedala. "A prática desse esporte auxilia na perda ou controle do peso corporal e, como pode exigir alta demanda energética, contribui para melhora do metabolismo. Traz também vários benefícios cardiovasculares. Pedalar é um dos esportes que tem a maior capacidade de condicionamento cardiovascular (aumento do VO2 - consumo de oxigênio), proporcionando melhora da aptidão física", pontua.

Emerson é aposentado e curte pedalar em sua bicicleta convencional e na bike estilo pedalinho, com a esposa e o neto (Foto: Acervo pessoal)

Sempre amei uma bike, apesar de ter aprendido a pedalar somente depois de casado, e foi amor à primeira vista, que logo passei para os meus três filhos. Aproveitando que morávamos em Mussurunga, fazíamos a ciclovia de Piatã ao Jardim de Alah, além do circuito de 15 km do Parque de Pituaçu. Hoje, morando quase em frente ao farol da Barra, me contento em rodar o pedalinho com meu netinho de 3 anos e arriscar subir em uma de aro 24 ou 26 tipo feminina e continuar incentivando o amor à magrela (Emerson Fernandes, aposentado)

Ainda segundo o médico, evidências científicas indicam também que o simples ato de pegar uma bike e pedalar por aí, de forma regular, auxilia no controle da pressão arterial e dos índices glicêmicos. "Também ajuda a melhorar o equilibro, postura e coordenação motora, tornado-se um aliado importante a medida que envelhecemos, reduzindo os riscos de quedas e fraturas", completa o médico.

Ele alerta ainda que, antes de iniciar qualquer atividade física, o ideal é que qualquer pessoa consulte um médico, preferencialmente um cardiologista especialista em medicina do esporte. Esse profissional poderá avaliar a melhor forma de praticar exercícios sem colocar a saúde em risco.

Não quer pedalar sozinho? Participe de algum grupo

Salvador possui vários grupos de ciclismo, para todos os gostos. Tem grupo só de mulheres, os que só saem em dias de fim de semana, os que circulam pela cidade pela manhã e aqueles que optam por pedalar juntos à noite, em pleno meio de semana.

Normalmente, os grupos marcam dia da semana e horários fixos para pedalar, e pedem que o novo membro já tenha alguma experiência, bom equilíbrio e respeite algumas normas, como não ultrapassar o líder e andar sempre em fila. Isso evita acidentes.

Os grupos possuem ainda divisão por categorias, que são de passeio (velocidade de 9 a 14km/h), leve (15 a 19 km/h), moderado (20 a 24 km/h), forte (25 a 29 km/h) e extremo (acima de 30 km/h). Para encontrar o melhor para você, é possível acessar o Clube da Bike, uma comunidade online colaborativa, e utilizar os filtros até encontrar o que melhor você se adequa.

Grupo da Klein Bike Shop realiza dois encontros semanais, com níveis de dificuldade diferentes

(Foto: Acervo pessoal)

Dicas de segurança

1. USE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

Para que o passeio seja proveitoso e não termine com nenhum tipo de preocupação, o ideal é que o ciclista não abra mão do equipamento de segurança. Apesar de o uso de capacete não ser obrigatório, ele evita as possibilidades de traumatismo craniano em caso de queda. É possível ainda reforçar a segurança com joalheiras e cotoveleiras.

2. FIQUE SEMPRE VISÍVEL

Para quem vai dirigir à noite ou em locais pouco iluminados, é fundamental ter dispositivos de iluminação na bike. Outra dica é optar por roupas com cores mais chamativas.

3. USE AS CICLOVIAS

Sempre que possível, utilize as ciclovias para pedalar. O uso de bicicletas nos passeios para pedestres pode causar acidentes.

4. EVITE FONES DE OUVIDO

Usar fones de ouvido enquanto pedala pode ser perigoso. É que o equipamento, além de ter o poder de distrair o ciclista e tirar sua atenção, faz com que ele não escute buzinas, alertas sonoros ou até mesmo avisos de que algo está errado. Abrir mão dos fones pode ser um bom aliado pra reduzir as chances de acidente. Uma dica para quem quer muito ouvir um som enquanto curte o pedal, é usar fone um apenas um dos ouvidos ou equipamentos que possuam viva-voz.



5. LEMBRE DE SINALIZAR

Usar o próprio corpo ou equipamentos para sinalizar os movimentos que você pretende fazer ajudam, e muito, a evitar acidentes. Quando quiser mudar de direção, por exemplo, faça um sinal com o braço para que o carro ou um outro ciclista entenda e possa prever o seu próximo movimento.

L0GRADOURO REFERÊNCIA Tipo Km Pça Loteamanto Aquárius Atrás do Hospital da Bahia Ciclovia 0,40 Pça Stella Maris Stella Maris Ciclovia 0,60 Pça Ana Lúcia Magalhães Pituba Ciclovia 0,70 Av. Garibaldi Canteiro Central Ciclovia 0,90 Av. Jorge Amado Canteiro Central Ciclovia 1,90 Av. Bonocô Canteiro Central Ciclovia 2,00 Av. Beira Mar do Lobato Lobato Ciclovia 2,20 Av. Centenário Canteiro Central Ciclovia 2,20 Al. Dilson Jatahy Fonseca Stella Maris Ciclovia 2,90 Av. Octávio Mangabeira Pça. ECB, B. Rio-Piatã, Coqueiral Ciclovia 5,60 Av. Heitor Dias Via Expressa até o túnel Ciclovia 4,00 Pq. Metropolitano de Pituaçu Pituaçu Compartilhado 14,50 R. Manoel Barreto Graça Ciclofaixa 0,60 Av. Porto dos Mastros Ribeira Ciclovia 1,30 Av. Tiradentes Caminho de Areia Ciclovia 1,50 R. Porto dos Taineiros Ribeira Ciclovia 0,50 R. Thomás Gonzaga Pernambués Ciclofaixa 1,80 Shopping Bela Vista Entorno Ciclofaixa 2,00 R. Tamarindeiros da Penha Ribeira Ciclovia 0,20 Av. Luis Tarquinio Ribeira Ciclofaixa 0,90 R. da Imperatriz Ribeira Ciclofaixa 0,80 Av. Juracy Magalhaes Jr. (R. do Canal) Rio Vermelho Ciclofaixa 0,90 Av. Sete de Setembro Porto da Barra-Cristo Ciclofaixa 1,80 Av. Alphaville Alphaville I Ciclofaixa 2,30 Av. Ten. Frederico Gustavo dos Santos Aeroporto Ciclofaixa 2,60 Av. Magalhaes Neto Pituba Ciclofaixa 7,20 Av. Pinto de Aguiar Patamares Ciclovia 6,00 Av. Beira Mar Ribeira Ciclovia 0,90 Av. Luis Viana ( Via marginal) Trobogi-Cond. Brisas Ciclofaixa 0,80 Av. Oceânica Barra Center-Largo Camarão Ciclovia 1,20 São Thomé de Paripe Paripe / Orla Ciclofaixa 1,20 Tubarão Paripe / Orla Ciclofaixa 1,20 Av. Octávio Mangabeira Arena Aquática-Pça ECB Ciclovia 4,90 Av. Beira Mar Ribeira Ciclofaixa 2,00 Av. Octávio Mangabeira Coqueiral Piatã-Ld. Abaeté Ciclovia 3,00 Av. Dorival Caymmi Itapuã Ciclovia 7,10 Largo da Ribeira Ribeira Ciclovia 0,60 Av. Octávio Mangabeira Piatã (Coqueiral-Pedra Sereia) Ciclovia 1,10 Av. Maria Lúcia Canabrava Ciclofaixa 1,40 Pça. Av. General Graça Lessa Pça. da Bíblia Ciclovia 0,45 Parque da Cidade Pituba Ciclovia 1,00 R. da Paciência Rio Vermelho Ciclovia 0,75 R. Guedes Cabral Rio Vermelho Ciclofaixa 0,35 Av. Dorival Caymmi (Entorno) Itapuã Ciclofaixa 19,59 Av. Afrânio Peixoto Subúrbio Ferroviário Ciclovia 28,00 R. Luiz Maria Uruguai Ciclovia 0,40

R. Amazonas Pituba Ciclofaixa 1,40 R. São Paulo Pituba Ciclofaixa 0,66 Av. Orlando Gomes Piatã Ciclovia 3,20 Via Regional Águas Claras Ciclovia 1,80 R. Marquês de Monte Santo Amaralina Ciclovia 0,45 Pça. Vale dos Barris Barris Ciclovia 0,65 R. Edith Menezes Gama Abreu Itaigara Ciclofaixa 0,34 R. Anísio Teixeira Itaigara Ciclofaixa 0,32 Av. ACM, Via Marginal Itaigara (Wall Mart-Shop. Paseo) Ciclofaixa 0,65 Av. Anita Garibaldi Ondina Ciclofaixa 2,70 Av. Cons. Pedro Luiz Rio Vermelho Ciclofaixa 1,50 Av. Vale dos Barris Centro Ciclofaixa 1,20 R, Clóvis Spínola Centro Ciclofaixa 0,10 R. Direita da Piedade Centro Ciclofaixa 0,30 R. Politeama de Cima Centro Ciclofaixa 0,12 R. Politeama de Baixo Centro Ciclofaixa 0,40 Av. Anita Garibaldi II Ondina Ciclofaixa 3,70 Praça Lord Cochrane Ondina Ciclofaixa 0,40 Av. Ibirapitanga Piatã Ciclovia 0,56 Av. Tamburugy Piatã Ciclovia 0,97 Av. Rio Trobogy Piatã Ciclovia 1,20 Av. Artênio Valente Canabrava Ciclofaixa 2,70 Procurador Nelson Castro Canabrava Ciclofaixa 0,80 Av. Jequitaia Cidade Baixa (Comércio-Calçada) Ciclofaixa 3,00 R. Fernandes Vieira Cidade Baixa Ciclofaixa 0,50 R. Fernandes da Cunha Cidade Baixa Ciclofaixa 0,80 Av. Frederico Pontes Cidade Baixa Ciclofaixa 0,85 R. José Augusto Tourinho Dantas Flamengo Ciclofaixa 4,20 Al. Cabo Frio Flamengo Ciclofaixa 0,21 R. Renato Berbet de Castro Flamengo Ciclofaixa 1,60 R. Ibitiara Flamengo Ciclofaixa 0,80 R. Des.Manoel de Andrade Teixeira Flamengo Ciclofaixa 0,36 R. Thales de Azevedo Flamengo Ciclofaixa 0,60 R. Desembargador Adolfo Leitão Guerra Flamengo Ciclofaixa 0,35 R. Prof. Antonio Augusto Machado Flamengo Ciclofaixa 0,21 Al. Mar Del Plata Flamengo Ciclofaixa 0,44 R. do Farol Pça. V. de Moraes, Itapuã Misto 0,56 R. Prof. Souza Brito Pça. V. de Moraes, Itapuã Ciclofaixa 0,34 R. Ceará Pituba Ciclofaixa 2,00 Av. Mário Sérgio Trobogy Ciclofaixa 7,00 Av. Paralela Pernambués-Estação Mussurunga Ciclovia 12,50 Al. Praia de Potengi Stella Maris Ciclofaixa 0,10 R. Visconde Itaboray Amaralina Ciclofaixa 1,20 R. Professor Oseas Santos Amaralina Ciclofaixa 0,08 R. Bráulio Nascimento Amaralina Ciclofaixa 0,10 Al. Praia de Guarapari Stella Maris Ciclofaixa 0,40

Al. Praia de Atalaia Stella Maris Ciclofaixa 0,60 Centro Administrativo da Bahia CAB Ciclofaixa 9,60 Av. Mãe Stella de Oxóssi Stella Maris Ciclofaixa 3,10 R. Baixa de Santo Antonio Retiro Ciclofaixa 0,50 R. Benjoim+R. Timbó Pituba Ciclofaixa 0,80 R. da Alfazema Caminho das Arvores Ciclofaixa 0,80 R. Miguel Calmon Comércio Ciclofaixa 0,50 Av. São Cristovão São Cristovão Ciclovia 2,00 Av. Oceânica, Rio Vermelho Rio Vermelho (Pça. Gordinha-Mariquita) Ciclofaixa 2,20 Av. Barros Reis, sent. BR-324 Retiro Ciclovia 1,90 Av. Barros Reis, Sent. Rot. Abacaxi Retiro Ciclofaixa 1,70 Av 29 de Março Patamares (Trecho I) Ciclofaixa 10,60 Av. Oceânica (Barra 2) Ondina (Largo Camarão-Pça. Gordinha) Ciclofaixa 0,85 Av. Luis Eduardo magalhães Cabula Ciclofaixa 14,00 R. Ver. Menezes Leone Pituba(Ponto 7-R. Amazonas) Ciclofaixa 0,20 R. Mato Grosso Pituba Ciclofaixa 0,10 Av. das Dunas Itapuã Ciclofaixa 0,75 Av. Amaralina Amaralina (Qt. Exército-Largo Baianas) Ciclovia 1,50 Av. Tamburugy, sent. Av. Paralela Piatã Ciclovia 1,30 Av. Tamburugy, sent. Orla Piatã (Est. Adelba) Ciclovia 1,95 Av. Luis Viana ( Via marginal) Patamares (Vd. Alplaville-Vd. O. Gomes) Ciclovia 2,05 Av. Orlando Gomes Piatã (Av Paralela-SIMATEC) Ciclofaixa 1,30 Av. Carlos Gomes Centro Ciclofaixa 1,80 Av. Sete de Setembro Corredor da Vitoria Ciclovia 1,10 Av. Sete de Setembro Centro (Campo Grande) Ciclofaixa 0,50 Av. Luis Viana Via Marginal Patamares (CAB - Av. LEM) Ciclovia 3,00 R. José Martins Tourinho Mares Ciclofaixa 0,10 R. do Imperador Mares Ciclofaixa 0,11 Largo dos Mares Mares Ciclofaixa 0,18 Largo da Calçada Calçada Ciclofaixa 0,12 Av. Eng. Oscar Pontes S. Joaquim Ciclofaixa 1,85 Av. da França S. Joaquim Ciclofaixa 1,50 Av. Octávio Mangabeira (Pituba) Largo Baianas - Centro Aquático Ciclofaixa 1,70 Av. Manoel Dias da Silva Pituba Ciclofaixa 2,20 Av. ACM, BRT Trecho I Pituba Pq. da Cidade-Shopping da Bahia) Ciclovia 2,10 Av. Caribé (sentido Aeroporto) Itapuã (Est. Mussurunga-Bambuzal Aeroporto) Ciclofaixa 3,50 Av. Caribé (sentido Centro) Itapuã (Est. Mussurunga-Aeroporto LEM) Ciclofaixa 2,05 Av. Luis Viana Via Marginal Sant. Mãe Rainha-Supermercado Extra Imbuí Ciclofaixa 2,90 Av. Luis Viana Filho do Viaduto D. Canô até Alphaville Ciclofaixa 2,20 Greenville Partamares (Zona 30) Ciclofaixa 1,20 Patamares do Rio Trobogy até Al. Das Samambaias Ciclofaixa 1,20



