Tour tricolor: Bahia fará quatro partidas seguidas como visitante

Pelo menos no restante de fevereiro e início de março, não vai ter Fonte Nova ou Pituaçu certo. O triunfo sobre o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana, foi uma espécie de despedida entre o Bahia e o seu torcedor, já que o Esquadrão vai engatar uma sequência de quatro jogos como visitante, seja com o time principal ou a equipe de aspirantes.

O primeiro desafio tricolor longe dos seus domínios será no sábado (15), quando entra em campo diante do Ceará, às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Também pelo torneio regional, o Esquadrão encara o CSA, no dia 19, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Pausa na agenda em função do Carnaval e, no fim da festa, Roger Machado e seus comandados seguem para o Paraguai. No país vizinho, o Bahia tem compromisso diante do Nacional no dia 26 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. É o jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Apesar do adversário ser baseado em Assunção, o duelo vai ser disputado na cidade de Villa Elisa, que fica distante 16km da capital, na região metropolitana. Na ocasião, as duas equipes vão se enfrentar no estádio Luis Alfonso Giagni, que pertence ao Sol de América.

O Nacional-PAR precisou mudar de casa porque o estádio Arsenio Erico, onde habitualmente manda os jogos, não possui a capacidade mínima de 7.500 lugares exigida pela Conmebol para torneios internacionais.



O tour chegará ao fim no dia 1º de março, quando voltará a jogar em Salvador, com o time de aspirantes. O torcedor, no entanto, vai ter que esperar um pouco mais para ver o Bahia de perto, já que o adversário será o Vitória, no segundo clássico Ba-Vi da temporada, dessa vez pelo Campeonato Baiano, no Barradão. Como o duelo terá torcida única, apenas os rubro-negros acessarão o estádio.

Com isso, a torcida tricolor vai passar os próximos 20 dias sem vibrar na Fonte Nova. A separação chegará ao fim no dia 4 de março, no jogo contra o Confiança, às 20h, pela Copa do Nordeste.