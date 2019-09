Toyota irá investir R$ 1 bilhão no parque industrial de Sorocaba

O primeiro SUV compacto da Toyota no Brasil deverá ser baseado neste veículo conceito

(Foto: Divulgação)

A Toyota anunciou no Japão que irá investir R$ 1 bilhão em seu parque industrial de Sorocaba, no interior de São Paulo. A unidade, inaugurada em 2012 com a produção do Etios e que desde o ano passado fabrica o Yaris, será responsável pela fabricação de um novo modelo no mercado brasileiro com previsão de comercialização em 2021.

A empresa não divulgou qual é o produto, mas apuramos que será um utilitário esportivo compacto de origem Daihatsu, marca japonesa controlada pela Toyota. A expectativa é que a versão final deste modelo seja apresentada no Salão de Tóquio, que acontecerá no próximo mês. O veículo deverá ser montado sobre a plataforma TNGA GA-B, variante da arquitetura usada no Corolla e no Prius feita para carros compactos e que servirá de base para a futura geração do Yaris – que também tem estreia esperada para a mostra japonesa.

Atualmente a Toyota só oferece dois SUVs no mercado brasileiro, o RAV4 e o SW4, que custam a partir de R$ 171.96 e R$ 161.990, respectivamente.

A versão de produção deverá seguir essas linhas (Fotos de Divulgação) O veículo tem o mesmo porte do Ford EcoSport

A JAC no Brasil

A JAC Motors chegou ao Brasil apostando em modelos compactos e com o desejo de ser uma fabricante local. A marca chinesa chegou a entrar em acordo com o Governo da Bahia para a instalação de uma fábrica em Camaçari e até lançou a pedra fundamental. Não deu certo. Focou em utilitários esportivos e essa semana revelou novos planos com focos em veículos elétricos.

Audácia elétrica

“Enquanto algumas marcas têm um carro elétrico em sua linha... a JAC Motors tem uma linha de carros elétricos para você”. Com essa frase, a empresa anuncia a chegada de cinco modelos eletrificados ao país. Soa pretencioso para uma marca com tantos erros estratégicos em pouco tempo, mas é motivo de orgulho para seu presidente no Brasil, Sergio Habib. “A ideia é chacoalhar o mercado e instantaneamente dar várias opções de compras em segmentos diversificados”, explica o executivo.

A chinesa JAC apresentou cinco modelos elétricos

Os produtos

O modelo mais barato é o iEV 20, um SUV compacto com 320 quilômetros de autonomia que irá custar R$ 119 mil e está programado para janeiro. O iEV 40, baseado no T40, vai estrear ainda este mês por R$ 153.500 e tem autonomia para rodar 300 km. O terceiro SUV será o iEV 60, que terá seu preço anunciado quando chegar ao mercado, em julho.

Para abril a empresa agendou a estreia de uma picape, a iEV 330P, que poderá rodar até 300 km e irá custar R$ 229.900. Em dezembro deste ano a marca irá lançar o iEV 1200T, um caminhão com capacidade para seis toneladas de PBT, com 200 km de autonomia, por R$ 259.900.

A picape elétrica está prevista para abril

A força do PcD

A sigla PcD, para pessoa com deficiência, é pouco inclusiva, mas representa um dos maiores crescimentos do mercado como um todo nos últimos anos. Na Nissan, por exemplo, as vendas na categoria cresceram consideravelmente entre janeiro e agosto de 2019 e já acumulam aumento de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O grande responsável pelo resultado é o Kicks, que atende este nicho principalmente através da versão S Direct pelo preço oficial de R$ 68.640. Com a isenção de impostos federais e estaduais (IPI, ICMS, IPVA e IOF), o valor final pode cair para R$ 53.082. Outras versões também podem ser adquiridas pelo público PcD, porém a isenção fiscal não é tão ampla, uma vez que superam a barreira dos R$ 70 mil.