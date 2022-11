Toyota lança nova versão da Hilux, picape média mais vendida no país

A Toyota apresentou a linha 2023 da Hilux, picape média líder de vendas. A grande novidade é a incorporação de uma nova configuração, a Conquest. “A picape tem foco em clientes que buscam um visual off-road mais imponente”, explica o fabricante japonês.

Para deixar o utilitário com essa pegada, a empresa utilizou um para-choque dianteiro exclusivo, nova grade, molduras nas caixas de roda, rodas de 18 polegadas escurecidas, retrovisores e maçanetas em preto, santantônio com o nome da versão e faróis em LED com máscara negra. Já a caçamba tem, de série, um separador que permite uma melhor organização da carga.

O interior é similar ao da configuração SRX A transmissão é automática e a tração 4x4 A abertura da caçamba tem uma moldura exclusiva e o interior é similar ao da versão SRX

O conjunto motriz é o mesmo usado pelo restante da linha, com exceção da GR-Sport (que rende 20 cv a mais): um 2.8 litros a diesel que desenvolve 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque. O câmbio é automático de seis marchas.

A versão Conquest custa R$ 339.190 e fica posicionada entre a SRX Limited (R$ 337.990) e a GR-Sport (354.790). Pelo seu posicionamento, a rival direta da nova opção da Hilux é a Nissan Frontier Pro4X (R$ 323.890).

AGENDA DE PICAPES PARA 2023

No próximo ano, várias picapes chegarão ao mercado brasileiro. A primeira delas será a Chevrolet Montana, que terá em todas as versões o motor 1.2 litro (133 cv) utilizado no Tracker. A nova geração entrará em pré-venda nos próximos dias.

A nova geração da Montana terá o mesmo porte da Fiat Toro e irá estrear no começo de 2023

A Chevrolet também anunciou a chegada da Silverado para concorrer com a Ram 2500, e a Ford também entrará no segmento com a F-150, também confirmada. A Ford também acertou a estreia da versão híbrida da Maverick para o primeiro trimestre de 2023. E no final do primeiro semestre, a empresa ainda irá lançar a nova geração da Ranger.

A Ford irá promover a estreia da F-150 no Brasil. Essa é a picape mais vendida nos EUA

Quem também terá novidades é a Fiat, que fará sua estreia entre as picapes médias. A empresa herdou um projeto que seria da Peugeot, e se chamaria Landtrek. Na Fiat, o nome ainda não foi confirmado.

LIDERANÇA DA STRADA

No mercado geral de picapes, a Strada é a campeã de vendas. Entre janeiro e o dia 25 de novembro, o utilitário da Fiat teve 101.598 unidades emplacadas no país.

A Toro, também da Fiat, está na segunda posição, com 44.483 licenciamentos no mesmo período. Em terceiro vem a Toyota Hilux, com 41.795 emplacamentos.

CONCESSIONÁRIA NO SHOPPING

A Chevrolet vai ganhar mais uma revenda em Salvador, desta vez no Shopping Barra. Essa é a quinta loja da Grande Bahia na capital e a primeira em um dentro de um estabelecimento de compras.

Com inauguração prevista para a próxima semana, a loja terá mais de 130 m², padrão premium e um conceito digital.

“Nossa visão de futuro é focada na experiência do consumidor, com a meta de tornar a jornada do cliente menos repetitiva, menos burocrática e mais digital”, afirma Gercino Coelho Filho, CEO do Grupo GNC.

“Fizemos um estudo sobre oportunidades de negócios em Salvador e vários pontos nos levaram ao Barra”, explica o executivo do grupo que atua em cinco estados, representa 10 marcas e tem 38 lojas.

GWM EM SALVADOR

A Great Wall Motors anunciou que a Morena, empresa do Grupo MC, que representava a Ford em Salvador, será concessionária da marca.

O SUV híbrido plug-in Haval H6 será o primeiro veículo da GWM no país, com lançamento previsto para março. O Grupo MC atua com Fiat e Renault.

ESCORPIÃO ELÉTRICO

Depois de apresentar seu o Pulse Abarth, primeiro SUV com a grife da preparadora, a Stellantis, grupo que controla a marca, anunciou a entrada da Abarth na eletrificação.

O escolhido foi o Fiat 500e, que conta com um propulsor elétrico de 155 cv de potência que leva o compacto de 0 a 100 km/h em 7 segundos.

Configuração Abarth do 500 elétrico acelera de 0 a 100 km/h em 7 segundos

Para honrar a marca, que foi criada em 1949, a Stellantis explica: “há apenas uma razão para fazer um Abarth elétrico: a busca pelo mais alto desempenho”. Dessa forma, a filosofia segue em linha com a essência da vida de Carlo Abarth e seu mantra: “vá mais rápido do que ontem. Ganhe mais”.

O 500e Abarth está confirmado para o mercado brasileiro.

PULSE ABARTH

Dê play e confira a configuração Abarth do Fiat Pulse

FENATRAN: BALANÇO POSITIVO

Em cinco dias, a Fenatran, maior evento de veículos comerciais da América Latina, movimentou R$ 9,3 bilhões em negócios.

A feira contou com 500 expositores, entre fabricantes e implementadores, e contou com 67 mil visitantes.

A próxima edição está agendada para acontecer entre 4 e 8 de novembro de 2024.