Trabalhadores da Atenção Básica de saúde são vacinados em Salvador

Domingo não é dia de folga para quem quer vacinar a população da covid-19. Nesse 24 de janeiro, os cerca de 7 mil funcionários da Atenção Básica de saúde de Salvador foram convocados para receber a primeira dose da Coronavac. A imunização da categoria acontece apenas cinco dias depois do início da vacinação na capital baiana.

Foram vacinados profissionais da higienização, aqueles que ocupam função administrativa, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e os trabalhadores que realizam os serviços de testagem rápida nas localidades com medidas de proteção à vida.

A vacinação aconteceu em alguns postos de saúde da cidade, como o 5º Centro de Saúde Clementino Fraga e a unidade de saúde do Imbuí. O CORREIO esteve nesses locais e conferiu um movimento intenso durante o dia, mas sem aglomeração. Quem saia de lá não escondia a alegria de tomar a primeira dose da vacina.

“No início eu fiquei um pouquinho triste, pois achei que ia ser vacinada logo, mas ontem de noite eu recebi a notícia de que poderia ser imunizada hoje. Fiquei ansiosa para que esse momento chegasse e agora estou muito feliz”, contou Patricia Landim, agente social no Consultório na Rua do Pelourinho.

“Foi tudo tranquilo: não tive reação ou qualquer dor. Estou sim mais tranquila, ainda esperando a segunda dose, que vai ser aplicada no dia 21 de fevereiro”, completou.

Uma vez vacinada, Patricia só fica triste por saber que seus parentes e amigos ainda não conseguiram ter essa oportunidade de tomar a Coronavac. "Mas eu tenho fé que vai chegar para todos. Temos que acreditar na ciência e no Sistema Único de Saúde, o SUS”, defendeu.

A imunização segue nessa segunda-feira (25), beneficiando também os trabalhadores das Ilhas de Bom Jesus dos Passos, Paramana e Maré. Para a vacinação, é obrigatória a apresentação do RG, Cartão SUS, contracheque e/ou folha de registro biométrico do último mês, além da apresentação do documento que comprove o vínculo com o serviço.

Até às 18h desse domingo, 17,7 mil pessoas tinham sido vacinadas em Salvador, sendo 3,4 mil só nesse domingo. O número de profissionais de saúde vacinados é de 16,2 mil pessoal. Nessa primeira etapa de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já finalizou a estratégia em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) municipais e estaduais da capital baiana. As equipes também percorreram nesse domingo 12 instituições entre hospitais públicos e privados, casa de repouso e maternidade para vacinar os idosos e profissionais de saúde.

* Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lobo.