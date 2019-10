'Trabalhamos para dar um basta nisso', diz Everton Sena sobre Z4

Everton Sena completará seis meses como titular do Vitória no domingo, dia 27. Parece pouco para a realidade do futebol e é, de fato. Mas, diante da rotatividade atual do elenco rubro-negro, já o torna uma referência em campo.

Não à toa, o zagueiro foi capitão no início da Série B e tem recebido de novo a braçadeira nos últimos jogos, na ausência do volante Baraka, outro líder do grupo.

O mesmo deve acontecer no duelo de domingo, quando o rubro-negro visita a Ponte Preta, em Campinas, pela 31ª rodada da Série B. Baraka retorna após lesão, mas Léo Gomes deve ser mantido titular pela boa fase.

A partida tem um peso enorme para o Leão, que está apenas dois pontos à frente da zona de rebaixamento. São 33 pontos contra 31 do Figueirense, que recebe o Criciúma em Florianópolis sábado. O Vila Nova, também com 31, visita o Bragantino sexta-feira.

“Todo mundo tem a consciência e está incomodado, porque a gente vem trabalhando muito, ninguém queria estar nessa situação. A gente queria estar no G4 brigando por acesso. Estamos trabalhando para dar um basta nisso”, diz o zagueiro.

O primeiro jogo de Everton Sena no Vitória foi o da estreia na Série B, com derrota por 3x1 para o Botafogo-SP, no dia 27 de abril. Ele é um dos atletas com mais partidas como titular do time no campeonato. São 23 jogos. Está empatado com Ramon, com quem forma a dupla de zaga.

Nas 17 primeiras rodadas da Série B, o Leão teve a pior defesa da competição, com 26 gols sofridos. No momento, tem a terceira pior, com 38 em 30 jogos. A dupla ajudou a reduzir esse dado negativo.

O defensor acredita em uma boa exibição em Campinas, haja vista as últimas atuações da equipe fora de Salvador, em que somou quatro pontos de seis disputados (ganhou do Cuiabá e empatou com o Criciúma).

“A gente vem fazendo bons jogos fora de casa, assimilando bem o trabalho do nosso treinador. Nos jogos em casa, as equipes estão vindo muito fechadas e jogando por uma bola”, compara.

Atualmente, uma pontuação que serve de meta para o Vitória é a de 44 pontos. Segundo o departamento de Matemática da UFMG, o time que atingir esse número tem apenas 8% de risco de cair.

O rubro-negro tem 33. Dá para somar os outros 11 com os quatro jogos que ainda tem pela frente em Salvador, mas Everton Sena quer que a tranquilidade chegue antes.

Nas contas do zagueiro, o rubro-negro precisa somar mais 12 pontos, ou seja, terminar o ano com 45 pontos. “A gente já vinha tratando cada jogo como uma decisão porque queríamos nos afastar o mais rápido possível do Z4. Estamos cientes de que temos que vencer quatro jogos para chegar à pontuação ideal. Vamos trabalhar dia a dia para nos livrarmos o mais rápido possível”, afirma o zagueiro.