Trabalho remoto: startup tem oportunidades abertas

O Olist está com mais de 100 vagas abertas não só para os estados de São Paulo e Paraná, mas, sobretudo, para profisisonais que desejam trabalhar remotamente de qualquer cidade do país, entre elas Salvador. A startup que oferece soluções para a venda em marketplaces lançou no último mês uma campanha em que contrata um profissional por dia. Há oportunidades para as áreas de Marketing, Logística, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação. As inscrições para participar da seleção podem ser feitas em olist.gupy.io/.

Vagas no interior

Terminam hoje (07) as inscrições para o Concurso da Prefeitura de Cruz das Almas. São 145 vagas para professor, guarda municipal, e nutricionista com salários de até R$ 4.467,34. Edital e inscrições para o certame estão disponíveis no site www.fundacaocefetbahia.org.br.

Operador de cobrança

O Sine Bahia está selecionando 10 profissionais para atuarem como operadores de cobrança. As vagas são para Salvador. É necessário ensino médio completo. Para consulta da lista completa e atualizada, o trabalhador deve buscar uma das unidades do Sine.