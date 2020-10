Traficante carioca é preso em hotel na Pituba; ele estava com mulher e filha

Um traficante do Rio de Janeiro foi preso na quinta-feira (22) em um hotel na Pituba, em Salvador, em ação que envolveu as polícias da Bahia e do Rio de Janeiro. Líder de uma facção no Complexo da Maré, o traficante, que não teve nome divulgado, estava foragido e teve o mandado de prisão cumprido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o criminoso chegou à capital baiana no início da semana. Ele estava desde então no hotel, que fica na Av. Manoel Dias da Silva, junto com a mulher e a filha.

Na operação de prisão, a polícia apreendeu R$ 61,3 mil em dinheiro e joias com o traficante. Ele foi encaminhado para a força de segurança e Ministério Público fluminenses depois de passar pela identificação humana aqui.