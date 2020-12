Traficante de Senhor do Bonfim entra para o Baralho do Crime

O traficante Wilhans Carvalho Leite, conhecido como Coroa ou Zezito, foi adicionado como Nove de Espadas no Baralho do Crime. A ferramenta, criada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), lista os criminosos mais procurados da Bahia. A atualização foi feita nesta quinta-feira (24), e será a última do ano de 2020.

Wilhans tem mandado de prisão pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Ele atua no município de Senhor do Bonfim, distante a 382 quilômetros de Salvador, e está sendo investigado pelo assassinato de pelo menos 10 pessoas na cidade onde ele atua.

A SSP informou que o objetivo do Baralho do Crime é incentivar a colaboração da população para o trabalho da polícia. Ele existe desde 2011. O cidadão pode conferir quem são os rostos das 52 cartas do jogo lúdico, através do site do Disque Denúncia.

Ao reconhecer algum dos integrantes, baianos ou turistas podem entrar em contato por meio dos telefones 3235-0000 (Salvador e RMS) e 181 (interior) ou acessar a plataforma on-line do ‘Denuncie Aqui’ pelo site: disquedenuncia.com. O denunciante não precisa se identificar.