Traficante é flagrado com 112 kg de maconha em Feira de Santana

A polícia flagrou um homem com 112kg de maconha na madrugada desta segunda-feira (11), em Feira de Santana. Além dos pacotes com a droga, ele também estava com porções de cocaína e pedra de crack.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) fazia rondas no bairro de Campo Limpo, quando avistou um homem armado. Quando os policiais se aproximaram, ele atirou e, no revide, foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

Com o traficante, além das drogas, a polícia encontrou um revólver calibre 38, munições e uma balança.