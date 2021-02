Traficante suspeito por tentativa de homicídio é preso em ônibus que ia para SP

Um suspeito de tentativa de homicídio foi preso na tarde da terça-feira (9) em um ônibus que seguia para São Paulo, na BR-116, perto de Santa Bárbara. Ele tinha um mandado de prisão em seu nome e foi preso durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil, Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF).

O criminoso é investigado como mandante de um crime contra a vida motivado por disputa do controle do tráfico de drogas no bairro de Casinhas, na cidade de Araci, na Bahia. Ele também é investigado por tráfico e associação criminosa.

De acordo com o titular da Delegacia Territorial de Araci, delegado Thiago Pessoa, os investigados dispararam sete vezes contra a vítima. “Temos um outro preso por atuação nesse crime e duas pessoas estão sendo procuradas por mando e execução no crime”, contou.

“O mandante do crime foi alcançado enquanto tentava fugir e conduzido à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Serrinha”, finalizou o comandante da Cipe Nordeste, major Wellington Morais.

O homem está à disposição da Justiça e deve ser encaminhado para a unidade prisional de Serrinha.