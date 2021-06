Traficantes matam mãe de traidor e deixam a avó baleada em Dias d'Ávila

Ao tomarem conhecimento da traição de um ex-integrante, traficantes do Comando da Paz (CP) optaram pela vingança na família do desertor. Eles executaram a dona de casa Franciléia Sodré, 41, na madrugada de anteontem, em Dias D'Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela era a mãe de um rapaz que integrava a CP e debandou para a arquirrival Katiara.

Há uma semana, o então traidor participou de um ataque aos ex-comparsas e por volta das 2h30 da quarta-feira, 02, integrantes do CP retiraram Franciléia de dentro de casa e a mataram com tiros de escopeta na cabeça. O crime ocorreu no bairro de Varginha, área da Katiara.

A vingança se estendeu para a avó do desertor, identificada como Ana, que estava com Franciléia e foi baleada no abdômen. A idosa foi socorrida para uma UPA em Dias D'Ávila e posteriormente transferida para uma unidade médica em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

A dona de casa Franciléia foi morta porque o filho traiu a antiga facção (Foto: Divulgação)



Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila). A PC disse que, segundo informações preliminares, homens invadiram a casa de Franciléia e a retiraram à força do local, apesar da resistência da idosa.

"A Polícia Militar foi acionada para as buscas, mas já encontrou o corpo de Franciléia em via pública, com disparos de arma de fogo. Autoria e motivação ainda são desconhecida", diz nota da PC.

Desforra

Populares afirmam que o crime foi cometido por traficantes do CP por vingança, pois um dos filhos de Franciléia passou para o lado da Katiara e participou de um ataque com os novos comparsas no bairro da Concórdia, território do Comando da Paz.

"Ele foi visto entrando e saindo de um dos carros usados no ataque à CP, grupo que antes fazia parte. Filmaram ele com o pessoal da Katiara. A mãe não tinha a ver. Infelizmente ela pagou pelo filho", contou uma das fontes ouvidas pelo CORREIO, que preferiu não se identificar.

O crime aconteceu na Travessa Boa Esperança, da Rua Castro Alves, bairro de Varginha. A casa da Franciléia fica em local de poucas residências, mas testemunhas ouviram pelo menos duas vozes distintas de homens que bateram na porta procurando por ela. Ao atender, a idosa Ana foi logo baleada.

"Depois eles entraram e arrastaram a mãe do rapaz pelos cabelos para o lado de fora e a executaram em via pública com tiros de 12 (escopeta) ", disse a fonte, apontando para o local onde estava o corpo.

Um vídeo feito após a execução de Franciléia pelos próprios algozes circula nas redes sociais. Nas imagens, os bandidos aparecem efetuado mais disparos contra o corpo da dona de casa. Em outra imagem, os bandidos aparecem comemorando o feito exibindo as armas.

PMs reforçaram a segurança na região para evitar novos ataques (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada. Por meio de nota, a PM informou que, de acordo com a 36ª CIPM, policiais da unidade foram até a Rua Castro Alves e foram informados de que “havia duas vítimas dos disparos e que uma já estava no hospital. Foram realizadas rondas na região, e, a outra vítima foi encontrada caída ao solo na Travessa Boa Esperança”, diz o texto.

Na manhã de ontem, polícias da 36ª CIPM reforçaram o policiamento no local. Unidades circularam por vários pontos e realizaram abordagens a carros, motos e também nos moradores. A intensão, disse a PM, é aumentar a sensação de segurança nos bairros de Varginha e Concórdia e adjacências, pois há risco iminente de novos ataques dos dois lados.

"A guerra não vai parar tão cedo. O pessoal da Katiara já disse que não vai perdoar a morte da mulher, uma inocente", disse outra fonte ao CORREIO.