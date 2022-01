Trajeto da Lavagem de Itapuã recebe inspeção zoossanitária

Uma ação de combate e controle à disseminação do Aedes aegypti acontece nesta segunda (31) e terça-feira (1) na região de Itapuã. Profissionais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizam inspeção de bueiros, caixas d’água e mirante, além de aplicar larvicidas e inseticida, em estabelecimentos comerciais.

Durante a ação, também há um trabalho de conscientização entre comerciantes, pescadores e moradores do local. Os agentes distribuem panfletos e cartazes, alertando a população sobre a importância dos cuidados preventivos contra o Aedes. A coordenadora substituta de Itapuã, Janusia Alves, explicou a ação de combate ao mosquito.

“Estamos realizando o monitoramento de toda área em que ocorre o tradicional cortejo da Lavagem de Itapuã. Ainda que não aconteça a festa, os nativos do bairro fazem comemorações e passam pelo roteiro. O objetivo é impedir a proliferação do mosquito da dengue, zika e chikungunya, nesta área. Durante a ação também será feito um trabalho educativo, mostrando a importância de ações simples, que acabam com o mosquito", afirmou.

Quinzenalmente, o CCZ inspeciona barcos atracados na região do mirante de Itapuã. Para evitar o acúmulo de água no local, agentes realizam inspeções e tratamento das embarcações. Também são promovidas ações de conscientização entre os pescadores do bairro. De 15 em 15 dias, eles recebem orientação sobre a necessidade de manter o ambiente limpo e seco.

Segurança

Moradora do bairro de Itapuã, a cozinheira Glaucia Macedo, de 39 anos, falou sobre a necessidade de combater o mosquito. “Eu conheço várias pessoas que agem de forma inconsciente e terminam prejudicando a todos. Percebo que as pessoas não têm o devido cuidado, por isso, ações como essa me tranquilizam. Já fiquei doente e sei o quanto é doloroso. Tive a chikungunya e nunca senti tanta dor em toda minha vida, passei mais de um ano com sequelas. Tenho muito medo de pegar a doença novamente”, contou.

A comerciante do bairro, Elisangela dos Santos, disse que a participação de todos é fundamental para acabar com o mosquito. “A ação da Prefeitura é muito importante para evitar doenças, mas as pessoas precisam fazer sua parte. Todos têm que se conscientizar e tomar mais cuidado. As coisas já não estão boas, com essa pandemia, se tivermos surtos de outras doenças vai ser pior ainda. Então, temos que ficar atentos e não deixar água parada”, disse.