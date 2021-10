Transalvador dá dicas para motoristas dirigirem na chuva

A chuva forte desta quinta-feira (21) em Salvador exige atenção redobrada dos motoristas. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) orienta que algumas dicas sejam seguidas para evitar os acidentes mais comuns nesse tipo de tempo, quando acontece acúmulo de águas nas vias e a visibilidade fica pior.

Segundo o gerente de trânsito do órgão, Antônio Néri, a depender da chuva, a pista molhada pode ser um agravante para acidentes. Para evitar isso, recomenda-se manter uma distância segura do veículo da frente, estabelecendo uma medida e observando possíveis obstáculos.

Outra orientação é ir reduzindo a velocidade de maneira gradual, com atenção às poças, pois os pneus podem perder aderência, fazendo o carro aquaplanar. Manter a saúde dos pneus em dia, evitando andar com eles carecas, é essencial. O limpador de para-brisas também deve estar em bom estado.

Outra dica é ter cuidado com os trechos alagados e evitar ultrapassagens. Em caso de chuva torrencial, a orientação é procurar abrigo e sair da pista até que a visibilidade seja normalizada.

Caso o condutor vá transitar à noite, deve lembrar de manter os faróis acesos, especialmente os de neblina. De dia, o gerente de trânsito recomenda o farol baixo. “O farol alto não é recomendável nem à noite, a não ser que não haja veículo à frente e a visibilidade esteja baixa”, explica.

O gerente de trânsito da Transalvador lembra que a chuva provoca poças de água, principalmente nas pistas laterais. O motorista deve ficar atento, pois se for pego usando o carro para jogar água ou outros detritos nos pedestres ou em outro veículo, será punido com uma infração média de quatro pontos, com multa de R$85,15, de acordo com o artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Motociclistas

Os motociclistas também precisam tomar cuidado, usando equipamentos de segurança, capacete e capa de chuva protetora, evitar se deslocar na chuva se possível e esperar passar para fazer o trajeto sem problemas. “Até por conta dos buracos na pista, as poças criadas pela chuva podem mascarar buracos mais fundos e provocar acidentes”, lembra Neri.