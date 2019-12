Trânsito é alterado para a Festa da Boa Viagem

O tráfego do bairro Boa Viagem será modificado, entre as 12h do dia 31 de dezembro até as 06h do dia 2 de janeiro, em virtude da realização da tradicional festa da Boa Viagem (Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem), evento pertencente ao calendário oficial da capital baiana.

Ficam proibidos a circulação e estacionamento de veículos nas rua da Boa Viagem e do Monte Serrat, e no Largo da Boa Viagem (até a Ponta do Humaitá), bem como o estacionamento de veículos nas seguintes vias: Rua Professor Dionísio Pedro de Alcântara, Rua Rio Almada, Rua Rio São Francisco, Rua Rio Paraguaçu, Rua Rio Jacuipe, Tv. Carlos Ferreira, Rua Polydoro Bittencourt.

Para que seja realizada a Procissão, o tráfego será interditado progressivamente no dia 31 de dezembro, a partir das 16h30, nas seguintes vias: vias: Av. da França / Comércio, Praça Visconde Cayru, Av. Lafayete Coutinho / Av. Contorno, Rua Da Conceição da Praia (chegada na Igreja da Conceição da Praia).

Já no primeiro dia de 2020, a imagem do Senhor do Bom Jesus dos Navegantes sairá da Basílica da Conceição, no Comércio, até o Pier da Capitania dos Portos. Por conta disso, o tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 9h30, na Rua da Conceição da Praia (saída na Igreja da Conceição da Praia, pelo contrafluxo) e Av. Lafayete Coutinho (Av. Contorno). Ambas as vias também serão interditadas progressivamente no dia 5 de janeiro, a partir das 17h.

Tendo em vista as obras da Av. Dendezeiros do Bonfim, poderão ser utilizadas como rota alternativa para a Procissão a Rua da Boa Viagem, Largo da Boa Viagem, Av. Luiz Tarquínio, Praça Irmã Dulce, Av. Luiz Tarquínio, Rua Polydoro Bittencourt, Rua Augusto Mendonça, Av. Dendezeiros do Bonfim, Rua da Imperatriz, e o Largo da Boa Viagem.